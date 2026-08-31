La gastronomía norteña tiene en el cabrito, el plátano, el pescado, la yuca y los aliños intensos algunos de sus ingredientes más reconocibles. En Lima, Restaurante El Merlin De Cabo Blanco reúne varias de estas preparaciones en una carta inspirada principalmente en la tradición culinaria del norte peruano.

El restaurante inició su historia en Lima en 1995 y alcanzó tres décadas de trayectoria en 2025. Su actual sede de Lince mantiene platos tradicionales junto con propuestas propias que reinterpretan algunos clásicos.

Entre las recomendaciones difundidas por el establecimiento figuran cinco opciones que recorren preparaciones con cabrito, pescado, cerdo, pato y plátano.

1. Lasaña de cabrito

La lasaña de cabrito lleva seco de cabrito deshilachado y una salsa bechamel preparada con ají amarillo.

La propuesta combina una presentación asociada a la cocina italiana con uno de los guisos emblemáticos del norte peruano y forma parte de las alternativas menos tradicionales de la carta.

2. Malarrabia

La malarrabia es una preparación estrechamente vinculada a Piura y, especialmente, a las celebraciones de Semana Santa.

En El Merlín de Cabo Blanco se ofrece durante todo el año y reúne pescado sudado, arroz, frejoles y plátano maduro majado con queso, según la descripción difundida por el restaurante.

Su combinación de pescado, menestra y plátano la convierte en una de las preparaciones más representativas de la cocina tradicional piurana.

3. Carne aliñada con majao de yuca

Otra alternativa es la carne aliñada, preparada con carne de cerdo macerada en un aliño de estilo norteño.

El plato se sirve acompañado de majao de yuca, una combinación que pone el acento en los sabores y acompañamientos habituales de la cocina del norte.

4. Arroz con pato

El arroz con pato es uno de los clásicos de la gastronomía norteña y también aparece dentro de esta selección.

La versión del restaurante se presenta con pato deshuesado y conserva una sazón inspirada en las preparaciones tradicionales del norte peruano.

5. Seco de chabelo

El seco de chabelo completa la lista. Este plato piurano se prepara a base de plátano y carne seca y constituye una de las recetas más reconocibles de la cocina regional.

El establecimiento lo mantiene como parte de una carta que busca conservar recetas vinculadas a Piura y al norte del país. El seco de chabelo también figura entre los platos destacados en directorios gastronómicos recientes del restaurante.

¿Dónde queda El Merlín de Cabo Blanco?

La sede de Lince atiende de martes a domingo, de 12:00 p.m. a 4:30 p.m. Se encuentra en la avenida César Vallejo 1502, en Lince.