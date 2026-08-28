En el marco del Día del Café Peruano, que este 28 de agosto de 2026 reconoce la importancia de este cultivo para la agricultura y economía nacional, un espacio en Santa Beatriz busca acercar al público a toda la cadena que existe detrás de una taza.

Se trata de la Escuela Peruana del Café, institución dedicada a la capacitación e investigación vinculada con esta industria, donde se forman baristas, tostadores, catadores y aficionados interesados en especializarse en distintas etapas de la preparación del café.

La escuela señala que durante más de una década ha formado a más de 10 mil baristas y especialistas a nivel nacional. Su propuesta incorpora capacitación práctica y una cafetería propia, denominada Clamore Café, donde los alumnos pueden desenvolverse en un entorno de atención real.





De la formación profesional a una cafetería de especialidad

El proyecto es impulsado por Wendy Valverde y Michael Barriga, quienes desarrollaron un espacio orientado a la enseñanza y especialización alrededor del café.

Barriga, natural de Arequipa, estudió Administración de Empresas y trabajó como bartender antes de ingresar al mundo del café. De acuerdo con el documento proporcionado, hace aproximadamente una década inició su formación como barista y posteriormente profundizó sus conocimientos en el sector.

En 2019, junto con Valverde, implementó un área de laboratorio, tostado y catación. Este espacio también presta servicios de capacitación para personas interesadas en desarrollar emprendimientos o marcas relacionadas con el café.

Valverde es barista, catadora e instructora especializada en café de especialidad. Llegó desde San Martín a Lima y ha orientado parte de su trayectoria a la formación de nuevos profesionales y a la difusión de la cultura cafetera.

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Clamore Café nació como espacio práctico para los alumnos

La primera sede de Clamore Café surgió como un espacio donde los estudiantes de la escuela pudieran complementar su aprendizaje con situaciones reales de atención, preparación y servicio.

El local funciona en la avenida Arenales 471, en Santa Beatriz, Cercado de Lima. Una segunda sede opera en la avenida Arnaldo Márquez 1575, en Jesús María. Ambas direcciones aparecen actualmente en la información oficial de la cafetería.La sede de Jesús María fue planteada como una propuesta más amplia, con tres pisos de atención y una carta que incorpora distintas preparaciones de café, alimentos y postres.

Más de 15 cafés y diferentes métodos de extracción

Según la información proporcionada, en Clamore Café se pueden encontrar más de 15 variedades y perfiles de café, con granos provenientes de regiones como Cusco, Puno, Cajamarca, Amazonas y Junín.

La oferta incluye cafés procesados mediante métodos lavado, honey y natural. El consumidor puede escoger el perfil de sabor y luego seleccionar el método de extracción que utilizará para preparar la bebida.

Entre las alternativas aparecen la prensa francesa, sifón japonés, V60, Chemex, Kalita y cold brew, mediante una propuesta que busca explicar al visitante cómo cambia una taza según el procedimiento utilizado.

La propia cafetería también presenta actualmente métodos como Origami, V60, Chemex, sifón japonés, Fretta y Aeropress dentro de su experiencia de preparación.

Clamore Café participa en ranking sudamericano

La cafetería figura entre los establecimientos peruanos incluidos en el proceso de South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, iniciativa vinculada a The World’s 100 Best Coffee Shops.

En la plataforma oficial del ranking, Clamore Café aparece dentro de la relación correspondiente a Perú, específicamente con su sede de Jesús María.

La participación no equivale todavía a haber ingresado al listado final de las 100 mejores cafeterías: el establecimiento forma parte de las candidaturas sometidas al proceso de evaluación y selección.

Café peruano acompañado de postres y platos de la casa

La propuesta de Clamore no se limita a las bebidas. El documento menciona postres como el Quesito-Cake, elaborado con cheesecake estilo Nueva York, galleta crujiente y compota de frutos rojos, y una preparación denominada 70% Cacao, con chocolate, frutos secos y nibs.

Entre los platos de la casa también aparecen empanada de cuadril, quiche de pizza, Triple Clamore, sándwich de pollo crispy y Burguer House.

El concepto busca que tanto profesionales como aficionados puedan acercarse al café desde distintos niveles: capacitación técnica, degustación, métodos de extracción y experiencia gastronómica.