La feria gastronómica Fusión 2026 regresará del 3 al 6 de septiembre a la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, con más de 60 restaurantes, conciertos y nuevas experiencias. Tras una primera edición que, según sus organizadores, recibió alrededor de 30 mil asistentes, el evento apunta ahora a superar esa convocatoria sin sacrificar el control del aforo ni la comodidad del público.

Jaime “Choca” Mandros, subgerente de Marketing de América Multimedia, explicó en entrevista a Correo que la experiencia de 2025 permitió identificar qué propuestas gastronómicas funcionaron mejor y qué aspectos debían reforzarse para esta segunda edición.

“El año pasado nos fue muy bien, recibimos 30 mil personas en los cuatro días”, señaló Mandros. Según explicó, la organización está preparada este año para recibir una cantidad mayor de visitantes, aunque buscará evitar que un incremento del público termine afectando la experiencia dentro del recinto.





Fusión 2026 renovó el 40% de sus restaurantes

Una de las principales modificaciones se realizó en la selección de los establecimientos gastronómicos. Mandros detalló que aproximadamente el 60% de los participantes que tuvieron buena recepción en 2025 permanecerán en la feria, mientras que el 40% restante corresponde a nuevas propuestas.

Para elegirlas, Fusión abrió entre marzo y abril una convocatoria a través de redes sociales, en la que el público pudo proponer y votar por restaurantes y huariques. Los seleccionados pasaron posteriormente por una evaluación interna.

“Hicimos una convocatoria por redes para que la gente proponga sus restaurantes y empiecen a votar. Los que tuvieron mayoría de votos los convocamos para poder hacer un testing”, explicó Mandros. La evaluación consideró, entre otros aspectos, el sabor, la presentación y la historia de los emprendimientos.

La oferta final reunirá propuestas provenientes de distintas regiones del país. Mandros mencionó picanterías y cocinas de Cusco, Arequipa, San Martín, Lambayeque e Ica, además de restaurantes y huariques de diversos estilos.

La programación difundida por los organizadores incluye establecimientos como La Nueva Chomba, Jolgorio, Criollísimo, Casa Mendoza, Anticuchos Bran, Doomo Saltado, San Joy Lao, La Cabrera, Sastrería Martínez y Casa María Zúñiga, entre otras alternativas.

(Foto: Britanie Arroyo/ GEC)





El ají peruano será protagonista de Fusión 2026

Para esta segunda edición, Fusión eligió al ají peruano como ingrediente central. Mandros explicó que la intención es que cada edición de la feria destaque un insumo o elemento representativo de la gastronomía nacional.

La iniciativa también incluye a “Fito”, la mascota de Fusión inspirada en un ají, y la participación de la asociación Ajíes del Perú, que desarrollará contenidos vinculados con las variedades de este producto y su uso gastronómico.

“Cada año le vamos a dar protagonismo a un insumo o a algún elemento importante de la gastronomía. Arrancamos con nuestro ají porque es parte de nuestro logo desde el inicio”, indicó.

El ingrediente también será el hilo conductor de una de las mayores novedades de 2026: una experiencia gastronómica inmersiva desarrollada dentro de la feria.





Experiencia inmersiva tendrá cinco tiempos y cupos de 30 personas

Mandros precisó que la propuesta estará a cargo de los chefs Renzo Miñán y Francesco De Sanctis y consistirá en un menú de cinco tiempos, todos vinculados al ají peruano.

La experiencia utilizará pantallas LED, proyecciones sobre las mesas, luces, sonido y estímulos olfativos para acompañar los platos con un recorrido audiovisual inspirado en distintas regiones del Perú.

“Entras a un comedor donde hay 30 personas nada más y hay pantallas LED en todas las paredes, proyectores hacia las mesas, efectos de luces, sonidos y también de olfato”, explicó Mandros.

Según detalló en la entrevista, la experiencia tendrá una duración aproximada de una hora y quince minutos. El precio señalado por Mandros es de S/198 e incluye el ingreso a la feria y el acceso a la experiencia inmersiva.

Los cupos serán limitados a 30 asistentes por turno. De acuerdo con Mandros, están previstos tres turnos el jueves, cuatro el viernes y cinco tanto el sábado como el domingo.

(Foto: Violeta Ayasta/ GEC)





¿Cómo evitarán las largas colas y la saturación?

Otro de los aprendizajes de la primera edición está relacionado con el aforo. Mandros sostuvo que en 2025 la organización decidió cerrar temporalmente el ingreso cuando se alcanzaba la capacidad prevista, pese a que todavía había público esperando fuera del recinto.

“El año pasado cerramos el aforo cuando teníamos que cerrarlo, por más que había colas afuera y la gente se quedó esperando en la puerta, porque nosotros queríamos respetar justo eso: que la gente viva una experiencia tranquila”, afirmó.

Para 2026, agregó, se modificó la distribución de los restaurantes con la intención de reducir zonas de congestión y facilitar el desplazamiento de los asistentes.

“Estamos cuidando mucho eso. Tampoco nos vamos a saturar con el hecho de abrir la puerta y que entre todo el mundo, porque si no se convierte en una mala experiencia”, añadió.





Mercado de productores, emprendedores y adopción de perros

La propuesta de Fusión no estará limitada a restaurantes y conciertos. Mandros señaló que nuevamente habrá un mercado de productores, en el que agricultores podrán ofrecer directamente productos como papas, ollucos y otros insumos.

Según explicó, la organización no cobra a estos productores por el espacio, al considerar que representan el inicio de la cadena de la gastronomía peruana.

Para 2026 se incorporará además un mercado de emprendedores gastronómicos, con productos que podrán ser adquiridos dentro de la feria.

Fusión tampoco permitirá el ingreso de mascotas al área principal. Mandros indicó que esta decisión se tomó después de consultar con especialistas veterinarios sobre el impacto que pueden generar en los animales la concentración de personas, los olores, el ruido y la música.

Sin embargo, el evento contará con un espacio de adopción de perros, ubicado en una zona alejada del mayor nivel de ruido. Según Mandros, la iniciativa se realizará junto con Gaby al Rescate y permitirá a los interesados iniciar allí el proceso de adopción.





Gastronomía y entretenimiento durante cuatro días

Mandros define el concepto de Fusión como un encuentro entre una gran feria gastronómica y una propuesta permanente de entretenimiento. El objetivo, sostuvo, es que el visitante encuentre actividades suficientes para permanecer varias horas en el recinto y no limitar su experiencia únicamente a comer.

Además de conciertos, la programación contempla clases y charlas relacionadas con gastronomía. Mandros adelantó, por ejemplo, la participación de Oceana en contenidos sobre pesca responsable, productos marinos, temporadas y respeto de las vedas.

La organización también anunció espectáculos musicales y actividades vinculadas con figuras de América Multimedia durante los cuatro días del evento.

Las fechas y sede de la segunda edición están confirmadas: Fusión 2026 se realizará del jueves 3 al domingo 6 de septiembre en la explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar. La organización ha informado que las entradas se comercializan mediante Joinnus.