Los gnocchi son uno de los platos más reconocibles de la gastronomía italiana y, aunque habitualmente se relacionan con la papa, existen diferentes formas de prepararlos según la región, los ingredientes y las tradiciones culinarias.

En Lima, Osteria Convivium presenta temporalmente una selección de cinco versiones de gnocchi, que recorre preparaciones tradicionales e incorpora ingredientes como betarraga, choclo y hongos porcini.

La propuesta estará disponible hasta la quincena de setiembre de 2026 en su local de San Isidro.

Los gnocchi no siempre fueron preparados con papa

Aunque actualmente una de sus versiones más difundidas utiliza papa, los antecedentes de los gnocchi se remontan a preparaciones anteriores a la llegada de este tubérculo a Europa.

En la Antigua Roma existieron elaboraciones a partir de masas hechas con cereales. La incorporación de la papa ocurrió posteriormente, después de que el alimento llegara a Europa desde América.

La tradición italiana también conserva expresiones vinculadas con este plato. Una de ellas es “Giovedì gnocchi” —“jueves de gnocchi”—, una costumbre romana asociada a servir una comida abundante antes del viernes, jornada tradicionalmente relacionada con preparaciones de pescado y comidas más ligeras.

Gnocchi de betarraga con gorgonzola

La primera de las cinco alternativas es el Gnocchi di barbabietola e gorgonzola, una preparación que combina betarraga con el sabor intenso del queso gorgonzola.

La incorporación de la betarraga aporta un perfil diferente a la masa y permite reinterpretar el plato mediante un ingrediente caracterizado por sus notas terrosas y ligeramente dulces.

Gnocchi alla romana: una versión preparada con sémola

La propuesta también incluye Gnocchi alla romana, cuya elaboración se diferencia considerablemente de los gnocchi de papa.

Esta versión utiliza sémola, leche, mantequilla y parmesano. La preparación se corta en discos que posteriormente se gratinan en el horno.

Arrabbiata y ragout para sabores más intensos

Otra alternativa es el Gnocchi alla arrabbiata, acompañado por una salsa elaborada con tomate, ajo, aceite de oliva y ají.

La selección incorpora además Gnocchi Ragout, servido con una salsa de cocción lenta que busca integrarse con la textura de la pasta.

Ambas opciones están dirigidas a quienes prefieren acompañamientos con sabores más marcados frente a preparaciones de perfil más suave.

Choclo y hongos porcini unen ingredientes peruanos e italianos

La quinta versión es el Gnocchi di choclo Funghi porcini, que incorpora un ingrediente ampliamente utilizado en la gastronomía peruana dentro de una preparación asociada a la cocina italiana.

El choclo se combina con hongos porcini, utilizados en diferentes recetas de la gastronomía de Italia. La preparación representa el componente más cercano a la fusión peruano-italiana dentro de la selección.

De esta manera, las cinco alternativas recorren distintas expresiones de los gnocchi, desde recetas vinculadas con la tradición romana hasta combinaciones contemporáneas.

¿Dónde probar las cinco versiones de gnocchi?

El especial se encuentra disponible en Osteria Convivium, ubicado en calle Santa Luisa 211, San Isidro, hasta mediados de setiembre.

El restaurante atiende de lunes a sábado de 12:30 p.m. a 4:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. Los domingos, el horario informado es de 12:30 p. m. a 5:00 p.m.