James Rodríguez puso punto final a su etapa con la selección de Colombia. El mediocampista confirmó su decisión mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde señaló que llegó el momento de cerrar un capítulo significativo de su trayectoria. El colombiano fue una de las figuras del Mundial Brasil 2014, torneo en el que terminó como máximo goleador.

“ Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia ”, indicó en un video publicado en sus redes sociales.

“Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, agregó.

James Rodríguez, actual jugador de Atlético Nacional, defendió la camiseta de Colombia en los Mundiales de 2014, 2018 y 2026. Además, participó en las ediciones de la Copa América de 2015, 2016, 2019 y 2024, torneo en el que destacó como una de las principales figuras de la selección que terminó como subcampeona.

“ Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solamente jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y millones de colombianos que soñaban con todos nosotros ”, sostuvo.

“ Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores ”, añadió.

Rodríguez reconoció que la selección colombiana atraviesa un proceso de renovación, con “nuevas generaciones, nuevos jugadores, nuevos sueños”, y expresó sus mejores deseos para el futuro del equipo.

“ Me voy tranquilo porque lo dejé absolutamente todo, gracias por cada recuerdo, por cada abrazo y por cada momento. Muchas gracias selección Colombia y gracias Colombia ”, finalizó.