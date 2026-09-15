El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado del Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar innovativa solicitada por Gremco, que buscaba levantar de manera provisional la suspensión del procedimiento concursal de Universitario de Deportes ante Indecopi.

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, informó que fue notificado sobre la decisión del juzgado de declarar fundada la oposición presentada. Con este pronunciamiento, quedó sin efecto la medida cautelar que permitía suspender el procedimiento concursal del club.

“Día importante para Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara fundada la oposición. Como consecuencia de ello, se deja sin efecto la medida cautelar”, escribió Franco Velazco a través de su cuenta de X.

Según el documento difundido por el administrador de Universitario, el juzgado decidió dejar sin efecto la medida cautelar al considerar que ya no se mantiene la “totalidad de requisitos que hacen viable la medida cautelar concedida”.

“La suscrita encuentra razones suficientes para amparar las oposiciones a la ejecución de la medida cautelar formulada por el Club Universitario de Deportes y el Indecopi, al no subsistir la totalidad de requisitos que hacen viable la medida cautelar innovativa concedida”, señala la resolución.

Día importante para @Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara FUNDADA LA OPOSICIÓN, como consecuencia de ello, se DEJA SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR. pic.twitter.com/yJEmptoKRq — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) September 15, 2026