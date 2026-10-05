Con mandato de detención preliminar continúan cinco sujetos, presuntos integrantes de la banda criminal “Los malditos de Chincha – Nueva Generación”, sindicados de estar detrás de las extorsiones en agravio de los transportistas. Las investigaciones revelan que las víctimas debían de pagar un monto considerable de dinero para recuperar su tranquilidad y cada semana tenían que seguir abonando a los facinerosos.

Fueron detenidos

El pasado 9 de agosto, un predio ubicado en el asentamiento humano El Salvador, en el distrito de Pueblo Nuevo, fue blanco de un atentado con explosivo. Al día siguiente, la banda de extorsionadores retornó y realizó disparos contra la misma propiedad, usada como sede por transportistas. Los malandros para seguir sembrando miedo comenzaron con enviar mensajes y realizar llamadas extorsivas.

Días después, el 13 de agosto, la víctima atemorizada realiza el depósito de dinero a una cuenta establecida. Los agentes de la Sección de Investigación Criminal – Seincri Chincha al recibir la denuncia durante aproximadamente un mes realizaron seguimiento a la banda hasta descubrir quienes recibían el dinero producto de la extorsión, también se identificaron números telefónicos, que permitió mediante la geolocalización descubrir a los sospechosos.

“Los malditos de Chincha – Nueva generación”, atrapados por la policía, serían los responsables de estos hechos. Según el coronel Pedro Porras Cuba, jefe de la Divopus Chincha, la banda solicitaba a sus víctimas el monto de 2 mil a 3 mil soles para detener los atentados y amenazas. Pero, la pesadilla no terminaba para los hombres del volante, pues debían de seguir entregando dinero cada semana.

El oficial indica que, semanalmente, el transportista extorsionado pagaba 500 soles a la banda criminal, desarticulada en un megaoperativo realizado en las provincias de Chincha y Pisco. Los sujetos que continúan con detención preliminar son J.A.M.P (40) (a) “yona”, B.K.C.A. (32) (a) “keny”, J.I.F.M. (26) (a) “loco”, A.L.F.V. (27) y M.A.B.T. (24) (a) “becerra”. Este último ubicado y detenido el allanamiento a una vivienda ubicada en Grocio Prado.

EL DATO: Durante las investigaciones se han recopilado imágenes de las cámaras de seguridad del momento de los atentados que corresponderían a los integrantes de la banda, además de escuchas legales para identificar el rol de cada sospechoso.

LA CIFRA: 2 atentados fueron cometidos en contra de una empresa de transporte de Chincha.

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