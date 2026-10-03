Cinco sujetos detenidos, es el resultado del megaoperativo policial realizado en los distritos de Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Chincha Baja y la provincia de Pisco. Los agentes de la División de Orden Público y Seguridad de Chincha tras paciente trabajo de inteligencia consiguieron la detención de los presuntos integrantes de la banda criminal “Los malditos de Chincha nueva generación”, inmersos en hechos de extorsión.

Sujetos detenidos

Los agentes de la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría de Chincha Alta junto a personal de la División Regional de Inteligencia comenzaron a seguir el rastro a los facinerosos. Al contar con las evidencias continuó el trámite ante el órgano jurisdiccional hasta obtener la autorización para proceder con el allanamiento y descerraje de las viviendas que eran frecuentadas por los individuos.

El coronel PNP Pedro Porras Cuba, jefe de la Divopus y el comandante PNP Adrián Trillo Hernández estuvieron a cargo del operativo realizado en simultáneo en las provincias de Chincha y Pisco. Fueron detenidos J.A.M.P. (a) “Yona” y A.L.F.V. (a) “Becerra” de 40 y 27 años, respectivamente, a quienes el equipo policial encontró en predios ubicados zonas críticas del distrito de Pueblo Nuevo.

Mientras que en Chincha Baja fue atrapado J.I.F.M. (26) (a) “Loco”. En el mismo megaoperativo cayó M.A.B.T. (24) ubicado en el distrito de Grocio Prado y B.K.C.A. (32) (a) “Keny” capturado en un inmueble de Pisco. De acuerdo con la información policial estos serían integrantes de la denominada banda “Los malditos de Chincha nueva generación”, hallados con dos dinamitas adaptadas con mecha lenta e iniciadores listos para atentados.

También se incautó la réplica de un fusil de asalto, así como casquillos reales calibre 38 y 380. A esto se suma la existencia de manuscritos con nombres de víctimas de extorsión. Cada una con los montos de 200 y 100 soles, que se presume pagaba a los bandidos. Asimismo, fue decomisado balanzas grameras, equipos celulares de alta gama. Los sujetos vienen siendo investigados por tenencia/uso de explosivos y por extorsión agravada.

EL DATO: Una de las viviendas intervenidas por la policía se encuentra en la calle Diego de Almagro. En ese lugar fueron detenidos dos sujetos, además del decomiso de dos emulsiones gelatinosas (dinamita) adaptadas con mecha lenta.

LA CIFRA: 450 soles en efectivo fueron decomisados durante el registro en uno de los predios.

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