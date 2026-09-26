En la Tercera Consulta Pública de Seguridad Ciudadana se expuso los resultados de las operaciones policiales realizadas por la División de Orden Público y Seguridad – Divopus Chincha. Según la data en lo que va del año han sido desarticuladas 62 bandas criminales, integradas por sujetos no solo nacionales, sino también extranjeros, en su mayoría provenientes de Venezuela.

Lucha contra la delincuencia

El coronel Pedro Porras Cuba, jefe de la Divopus, detalló que solo en el mes de setiembre han sido detenidas 100 personas por estar con orden de requisitoria por la comisión de delitos de robo y hurto agravado, tráfico ilícito de drogas, entre otros. Desde enero a la fecha la suma es de 584 intervenidos, en diferentes operativos realizados en Chincha y distritos, por tener cuenta pendiente con la justicia.

Porras aseveró que mediante operaciones policiales este año fueron desmanteladas las 62 bandas criminales involucradas en delito contra el patrimonio, homicidio, extorsión y otros hechos. Entre los integrantes figuran al menos 60 menores de edad, por estar inmersos en la comisión de ilícitos penales. Otro dato alarmante, es que cifra similar son ciudadanos de nacionalidad venezolana, que venían delinquiendo en Chincha.

La estadística policial revela que se sacaron de las calles un total de 36 armas de fuego (revólveres, pistolas y escopetas), así como una gran cantidad de municiones. Otro de los resultados es la incautación de miles de ketes de pasta básica de cocaína, también de envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y marihuana. Estas mismas sustancias alucinógenas fueron decomisadas a granel.

El jefe policial en su exposición manifestó que están próximos a recuperar uno de los patrulleros que estuvo dos años fuera de circulación debido a desperfecto mecánico. La reparación de la unidad fue asumida por la Municipalidad Provincial de Chincha para reforzar el patrullaje en la ciudad, dado que los hechos delictivos continúan ocurriendo, afectando la tranquilidad de la población.

EL DATO: Una de las últimas bandas atrapadas por la policía esta integrada por dos hombres y una mujer, quienes están investigados por el ataque con arma de fuego ocurrido en el sector de Centenario que costó la vida a un mototaxista y dejó malherida a una joven madre.

LA CIFRA. 109 celulares fueron incautados durante los operativos realizados por la policía

Cae requisitoriado

En tanto, Un hombre de 35 años, identificado con las iniciales R. F. C. C., fue intervenido y detenido por personal de la Comisaría PNP Tambo de Mora, tras verificarse que registraba una orden de captura vigente emitida por las autoridades judiciales de Chincha.

La intervención se realizó en el marco de las operaciones de prevención del delito que ejecuta la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, con presencia policial en zonas de mayor afluencia y puntos considerados de interés para la seguridad ciudadana.

De acuerdo con la información policial, el operativo tuvo lugar a la altura de la playa Las Violetas, en el distrito de Tambo de Mora. Durante el control de identidad, los agentes realizaron la verificación de los datos del intervenido y constataron que era requerido por la justicia.

La orden judicial correspondía al delito de actos contra el pudor de menores, por disposición del Juzgado Penal Colegiado de Chincha.

Tras la intervención, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y posteriormente puesto a disposición de la Policía Judicial de Chincha, instancia encargada de continuar con las diligencias de acuerdo con el mandato judicial vigente.

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