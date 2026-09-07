Dos presuntos involucrados en el comercio de estupefacientes fueron intervenidos en un operativo conjunto del personal policial realizado en la provincia de Chincha. Los sospechosos tenían en su poder 390 envoltorios de papel periódico, tipo ketes, que contenían sustancia pulverulenta, al parecer, pasta básica de cocaína para su futura venta en zonas del distrito de Pueblo Nuevo y alrededores.

Acción policial

Los agentes del Departamento de Unidades de Emergencia Chincha en coordinación con personal de una unidad de Ica descubrieron la presencia de los sospechosos que estaban en el interior de una loza deportiva. Ese espacio que debería de ser para uso de los jóvenes y vecinos deportistas, al parecer, se había convertido en el centro de operación de los microcomercializadores de estupefacientes.

Al iniciarse el operativo, los sujetos quedaron sin escapatoria al estar acorralados en la loza. En el registro personal fue posible la incautación de los envoltorios con la sustancia alucinógena, además de monedas de diversa denominación, aparentemente, producto de la venta de los ketes. Ambos detenidos son sindicados de pertenecer a la banda criminal “Los avezados de la zona Dos”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Acusado de robo de celular

En tanto, en otro operativo policial, un sujeto de 30 años fue detenido por efectivos de la Unidad de Emergencia (UNEME) de la DUE Chincha, tras ser señalado como presunto autor del robo de un teléfono celular en plena vía pública.

La intervención se produjo en el marco del operativo “Control de Identidad 2026”, luego de que los agentes recibieran una alerta sobre una gresca registrada en inmediaciones del cruce de la calle Callao con la avenida Luis Massaro, en Chincha Alta.

Al llegar al lugar, los efectivos intervinieron a S. A. M. A. (30), quien habría sido sindicado por un ciudadano de 42 años como la persona que le sustrajo su teléfono celular, marca Honor.

Ante la denuncia y la sindicación directa, el intervenido fue detenido y trasladado a la Comisaría de Chincha Alta, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes por el presunto delito de robo.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la DUE Chincha, con participación de la DIVOPUS Chincha, como parte de las acciones de prevención y control destinadas a reforzar la seguridad y el orden público en la ciudad.

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