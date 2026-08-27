Un operativo policial permitió la desarticulación de la presunta banda criminal “Las Hienas de Chincha” y la detención de seis personas por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, según información policial.

Golpe policial

La intervención se realizó aproximadamente a las 4:00 a. m. de este miércoles 26 de agosto, en el cruce de la avenida José Carlos Mariátegui con el jirón Chincha, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha.

Entre los intervenidos se encuentran Nilton Jesús Vilcarín Echegaray (43), alias “Tony”; Luis Julio Gonzales Arguedas (31), alias “Acaro”; Dayron Enrique Marca Arias (17), alias “Kike”; Cristhian Raúl Almeyda Castilla (20), alias “Cris”; Helmo Tomás Quispe Palma (56), alias “Tío”; y Bryan Orlando Farfán Castillo (31), alias “Mole”, señalado por la Policía como presunto cabecilla de la organización.

De acuerdo con el reporte policial, los intervenidos son investigados por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, los agentes reportaron el decomiso de aproximadamente 650 gramos de pasta básica de cocaína (PBC), además de 49 ketes que contendrían la misma sustancia.

También fueron incautados un vehículo de categoría L5, de placa 9236-ID, y tres celulares, que serán incorporados a las diligencias correspondientes.

Asimismo, la Policía informó que Luis Julio Gonzales Arguedas registra una requisitoria vigente por el presunto delito de deserción, solicitada por el Tribunal Supremo Militar Policial de Arequipa mediante un oficio emitido el 8 de mayo de 2026.

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