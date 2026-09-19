En 2025, la región Tacna acumuló 64,151 micro y pequeñas empresas (mypes), según datos del “Informe anual sobre las micro y pequeñas empresas en el Perú”, recogidos por ComexPerú. La cifra significó una caída de 5.9% respecto a las 68,146 mypes de 2024 y de 7.4% frente a las 69,288 mypes de 2019, antes de la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con la información, al cierre del año pasado las mypes del departamento registraban una tasa de informalidad del 78.7%. Este resultado fue menor frente al 86.1% de 2024 y mayor respecto al 77.5% de 2019.

Por su parte, las ventas promedio de dichas empresas llegaron a S/ 31,554 anuales durante 2025, un 27.6% por encima del año previo y 1.7% mayor respecto a 2019. En el caso de las ganancias, estas alcanzaron, en promedio, los S/ 14,642 el año pasado (+22.5% frente a 2024 y +21.6% respecto a 2019).

Servicios básicos

Durante el año pasado, solo el 45.5% de las mypes de la región Tacna reportaron tener un local de operaciones. Dicha cantidad es mayor a la tasa de 39.6% de 2024 y de 39.3% de 2019, según las estimaciones. Sin embargo, tener un local no implicó tener acceso a servicios básicos, porque entre aquellos con local, solo el 30% tuvo servicio de agua potable, el 16.8% desagüe y el 77.4% tuvo conexión a luz vía red pública.

“Los datos evidencian que las mypes siguen enfrentando importantes brechas para desarrollarse plenamente. La elevada informalidad y las limitaciones en el acceso a servicios básicos muestran que aún hay desafíos pendientes para fortalecer este segmento y generar mejores condiciones para su crecimiento y sostenibilidad”, afirmó Daniel Najarro, economista senior de ComexPerú.

“Nueva informalidad”

Los resultados refuerzan la necesidad de avanzar hacia una “Nueva Formalidad”, que no se concentre únicamente en incorporar a más mypes al sector formal, sino en generar las condiciones para que puedan mantenerse y crecer. En ese contexto, el pedido de facultades legislativas del actual Gobierno representa una oportunidad para impulsar reformas que faciliten la formalización, reduzcan barreras y generen mejores condiciones para el desarrollo de estos negocios.

“El nuevo Gobierno tiene una oportunidad concreta para empezar a cambiar esta realidad. Las facultades legislativas pueden ser una herramienta para impulsar una nueva formalidad que sea atractiva, viable y sostenible, donde cumplir las reglas no se convierta en una barrera para crecer. Necesitamos facilitar el cumplimiento, reducir barreras innecesarias y generar condiciones para que más mypes puedan formalizarse y desarrollarse”, concluyó Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú.