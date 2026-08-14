Cinco personas fueron detenidas durante un operativo ejecutado por agentes del DEPINCRI Chincha, en coordinación con personal de inteligencia, en un hostal ubicado en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha. Los intervenidos son investigados por su presunta vinculación con la organización criminal denominada “La Nueva Generación del Cubil”, a la que la Policía atribuye actividades de extorsión bajo la modalidad del “gota a gota”, tráfico de drogas y tenencia de explosivos.

Golpe policial

La intervención se realizó en el hostal “Los Viñedos”, ubicado a la altura del kilómetro 117 de la Panamericana Sur. Los agentes ingresaron al establecimiento y realizaron registros en las habitaciones ocupadas por los sospechosos, encontrando diversos elementos que ahora forman parte de la investigación.

Entre los detenidos se encuentran Maycol Castro Osorio de 22 años, alias “Cuto”; Franervis Andrés Barboza Peniche (21), alias “Sapo”; Jhon Bawer Osorio Vanegas (28), alias “Cojo”; Luis Ángel Mota Angulo (19), alias “Ratata”; y Daniel Alejandro Lasso Alba (22), alias “Dani”.

Según la información policial, los intervenidos serían ciudadanos extranjeros y estarían vinculados a una estructura dedicada al cobro de préstamos informales mediante amenazas y extorsiones. La Policía sostiene además que el grupo tendría participación en actividades relacionadas con la comercialización de drogas y la posesión de material explosivo.

Durante el registro de las habitaciones, los agentes encontraron cartuchos de dinamita con mecha de ignición, además de otros elementos que serían explosivos preparados para ser utilizados en acciones extorsivas.

Los policías también encontraron envoltorios y bolsas que contenían presunta marihuana y pasta básica de cocaína (PBC). Las sustancias fueron incautadas y serán sometidas a las pruebas correspondientes para determinar su composición y peso.

Además, se incautaron tres motocicletas que, según la hipótesis policial, habrían sido utilizadas para desplazarse durante los cobros extorsivos. También fueron encontrados celulares y cuadernos con anotaciones que contendrían nombres de personas y montos de dinero, información que será analizada para determinar si correspondería a una relación de víctimas del denominado “gota a gota”.

La Policía también investiga la posible participación de una mujer conocida con el alias de “Gaby”, quien sería señalada como presunta cabecilla de la organización. Según la información proporcionada por los investigadores, la mujer sería hermana de un fallecido delincuente conocido como alias “César”.

La hipótesis policial apunta a que la estructura habría operado mediante préstamos informales y posteriores cobros bajo presión, una modalidad que suele estar acompañada de amenazas contra quienes no pueden cumplir con los pagos exigidos.

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