En un operativo simultáneo de gran envergadura, el Escuadrón Verde Ica, en coordinación con la División de Investigación Criminal (DIRIN PNP – DIVBUS – DEPBATER – EMI.TAURO), logró la desarticulación de la organización criminal “Los Criminales Sureños”, presuntamente dedicada a la modalidad de préstamos ilegales “gota a gota” y otras actividades ilícitas.

Grave delito

La intervención se realizó alrededor de las 6:00 de la tarde, con la captura de nueve personas, quienes son investigadas por tráfico ilícito de drogas, fabricación y porte de armas, y tenencia de materiales peligrosos. Cayeron con un arma de fuego y municiones, ketes de marihuana, celulares, motocicletas, y también tenían cuadernos con múltiples apuntes de dinero, billetes de distintas denominaciones y tarjetas que indicaban “préstamos al instante”

Entre los detenidos figura el supuesto cabecilla Luis Santiago Ocampo Ocampo (27), alias “Maldito”, junto a Natalia Gómez Morales (24), alias “Nati”, Cristian Ricardo Ocampo Ocampo (31), alias “Chino”, Gloria Carmenza Ocampo Villegas (50), alias “Gloria”, Jhon Alejandro Ocampo Ocampo (25), alias “Cojo”, Amparo Antuanet Padilla Benavente (22), alias “Amparo”, Emerson Yefrey Alomia Rojas (22), alias “Chorri”, Jhon Eiver Montoya Jiménez (31), alias “Máquina”, y Yendris Del Valle Villegas (36), de nacionalidad venezolana.

Las investigaciones preliminares indican que los capturados estarían vinculados a diversos delitos que afectaban la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en la región.

El operativo, denominado “Cordillera Blanca 2025”, reflejó el compromiso de la Policía Nacional del Perú con la lucha frontal contra la delincuencia organizada, consolidando su labor de protección y defensa de la seguridad ciudadana en Ica.

