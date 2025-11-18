La Policía Nacional del Perú ejecutó una importante intervención en el distrito de Pueblo Nuevo, logrando capturar a dos presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al préstamo extorsivo conocido como “gota a gota”. Los detenidos fueron identificados como Wagner José Mego Pallín (29), de nacionalidad peruana, e Iván Andrés Castrillón Leiva (26), de nacionalidad colombiana.

Banda capturada

La acción policial se produjo el 17 de noviembre de 2025, en la calle Oswaldo Segura del distrito, luego de que una ciudadana denunció que los sujetos continuaban exigiéndole pagos adicionales pese a haber cancelado totalmente una deuda. Incluso, según relató la víctima, los presuntos extorsionadores irrumpieron en la vivienda de su madre, una adulta mayor, generando temor y hostigamiento constante debido a sus amenazas y exigencias indebidas.

La intervención estuvo a cargo del personal de la Comisaría de Pueblo Nuevo, quienes lograron detener a los sospechosos y ponerlos a disposición de la unidad especializada. En el operativo se incautaron S/ 250, tres teléfonos celulares, tarjetas utilizadas para registrar préstamos, así como cascos y una motocicleta Honda de color negro, con placa 4057-AY, presuntamente usada para desplazarse durante las actividades extorsivas. Estos elementos serán sometidos a peritaje como parte de las diligencias.

Pese a que ninguno de los detenidos registra antecedentes penales, las autoridades señalaron que detrás de esta modalidad suelen operar redes más amplias. Por ello, se presume la participación de al menos cuatro personas adicionales, quienes habrían cumplido funciones de apoyo logístico como campanas, transportistas o vigilantes. En ese sentido, las imágenes de cámaras de seguridad de la zona ya vienen siendo revisadas para identificar a otros integrantes de la organización.

Hasta la comisaría también llegó el Ministerio Público, que coordina diligencias como registros domiciliarios y análisis forense de los celulares incautados, con el propósito de hallar mensajes extorsivos y corroborar el modus operandi de la banda. La motocicleta, registrada a nombre de un tercero, será igualmente investigada para establecer si fue facilitada a los detenidos o si existe una implicancia directa de su propietario.

Finalmente, ambos sujetos fueron trasladados a la DEPINCRI para continuar con las diligencias de ley por los presuntos delitos de extorsión y violación de domicilio. Aunque uno de los detenidos negó los hechos ante la prensa, la PNP ha reforzado los operativos en Pueblo Nuevo para reducir la victimización y frenar el avance de estas organizaciones extorsivas que afectan a familias y pequeños comerciantes de la región.

