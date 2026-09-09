En un operativo policial simultáneo y coordinado, personal especializado del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) Chincha logró la detención de dos sujetos, presuntos integrantes de la banda criminal “El Clan de las Sombras”, quienes estarían vinculados al presunto delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro, en agravio de un ciudadano.

Investigación policial

La primera intervención se realizó aproximadamente a las 07:12 de la mañana en inmediaciones de la I.E. Sebastián Barranca, distrito de Santiago, provincia de Ica, donde fue detenido un sujeto de 45 años, alias “Capataz”; mientras que, posteriormente, aproximadamente a las 10:12 de la mañana, en inmediaciones de la avenida Jorge Chávez, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, se logró la detención de otro sujeto de 52 años, alias “Chacal”.

Durante ambas intervenciones se incautaron dos equipos celulares; asimismo, en Pueblo Nuevo se halló e incautó un arma de fuego tipo escopeta de cañón corto, sin serie ni marcas visibles y sin munición en la recámara.

La intervención fue posible tras las acciones de inteligencia e investigación policial, así como a la información proporcionada por personal de DIGEMIN, permitiendo la ubicación y detención de ambos investigados en diferentes puntos de las provincias de Ica y Chincha.

Los detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones.

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