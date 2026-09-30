Sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda ubicada en la cuadra 32 de la avenida Universitaria, en Los Olivos, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Según RPP, la detonación no dejó personas heridas ni víctimas mortales, pero provocó severos daños en la reja del ingreso principal de la vivienda.

La fuerte detonación generó temor entre los vecinos, quienes salieron de sus casas para conocer qué había sucedido.

Efectivos policiales se trasladaron hasta el inmueble y cercaron el área, con el objetivo de realizar las investigaciones y determinar las circunstancias del ataque.

Agentes de la UDEX inspeccionaron el lugar para identificar el explosivo empleado en el ataque y verificar que no hubiera otros artefactos detonantes en las inmediaciones.

El dueño del inmueble reveló que viene siendo extorsionado desde hace cerca de un mes y solicitó a las autoridades intensificar las investigaciones para identificar y detener a los responsables.