Un restaurante de comida selvática fue atacado a balazos por delincuentes en el cruce de la avenida José Antonio Lavalle y la calle Machu Picchu, a pocas cuadras de la Universidad Privada San Juan Bautista, en Chorrillos.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque armado, ocurrido cuando, afortunadamente, el local se encontraba cerrado. En las imágenes, a las que RPP accedió, se observa a dos sujetos que llegan a bordo de una motocicleta y se acercan al restaurante.

Al llegar frente al establecimiento, uno de los sujetos sacó un arma y disparó hasta tres veces contra la fachada. Luego, ambos huyeron rápidamente a bordo de la motocicleta. El ataque ocurrió ante la mirada de dos transeúntes, quienes quedaron inmóviles al presenciar el hecho.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Los proyectiles impactaron en distintos puntos del establecimiento, entre ellos la puerta, la luna del segundo piso y el letrero del negocio.

Aunque no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, el ataque generó preocupación entre los trabajadores y propietarios del establecimiento. Ellos solicitaron a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables.

“Lamentable hecho, propio de la situación que vivimos actualmente. Ya la Policía está tomando todas las acciones que correspondan para poder establecer responsabilidades”, declaró el abogado del restaurante a dicho medio.

“Gracias a Dios el local ha estado cerrado, no ha habido afectados, personas humanas; y bueno, esperemos que esta situación esté a cargo de las autoridades para poder establecer responsabilidades. No ha habido amenazas oficialmente. Desconocemos”, agregó.