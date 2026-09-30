El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez restringe el ingreso de baterías portátiles que no cumplen con las condiciones establecidas para el transporte aéreo. Los equipos que exceden la capacidad permitida son retirados durante los controles de seguridad y deben ser dejados en los puntos habilitados.

Lima Airport Partners (LAP) informó que ha detectado un aumento de pasajeros con power banks no autorizados. La empresa precisó que los artículos retenidos no son almacenados ni devueltos posteriormente.





¿Qué baterías portátiles están permitidas?

Los pasajeros pueden llevar hasta dos baterías portátiles por persona cuando cada una tiene menos de 100 Wh. Estas deben permanecer en el equipaje de mano y contar con protección para evitar cortocircuitos.

Los dispositivos que superan los 100 Wh y llegan hasta los 160 Wh requieren autorización previa de la aerolínea. En cambio, las baterías que exceden los 160 Wh están prohibidas en los vuelos de pasajeros.

¿Qué ocurre durante el control?

Si el personal de seguridad detecta un power bank que incumple las condiciones, el pasajero deberá dejarlo en los espacios habilitados antes de continuar hacia la zona de embarque. LAP señaló que estos artículos no pueden ser recuperados posteriormente.

Además, las baterías de litio no deben colocarse en el equipaje facturado o de bodega. Los pasajeros deben trasladarlas en la cabina y verificar previamente su capacidad para evitar inconvenientes durante la inspección.