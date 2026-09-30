El canciller Carlos Espá arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, como parte de una agenda de trabajo que contempla su participación en la XXXII Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE).

Durante su visita, el titular de Torre Tagle acudió al Consulado General del Perú en Quito, donde conoció el trabajo desarrollado en favor de la comunidad peruana residente en Ecuador y el vínculo mantenido con las autoridades locales.

Espá también recorrió la exposición “Nuestros rostros: máscaras rituales del Ecuador y el Perú”, instalada en la sala cultural Qhapaq Ñan de la Embajada del Perú en Quito. La muestra conmemora los veintiocho años de paz y amistad ininterrumpida entre ambos países.

Finalmente, el canciller sostuvo una reunión de trabajo para preparar la participación de la delegación peruana en las actividades de la Comunidad Andina.