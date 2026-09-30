La Vía Expresa Grau ingresará a una etapa de pruebas que permitirá comprobar las condiciones de su infraestructura antes de su puesta en funcionamiento. Emape informó que el primer tramo de esta fase se desarrollará durante seis días con recorridos controlados de buses.

La primera jornada está programada para el jueves 1 de octubre y las actividades continuarán hasta el martes 6 de octubre. Los recorridos se realizarán diariamente entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m.

En esta etapa participarán dos buses por día, con salidas previstas cada 20 minutos. Las unidades circularán en ambos sentidos para evaluar el funcionamiento del recorrido habilitado.

El trayecto conectará la Estación Central con Parinacochas y tendrá circulación en ambos sentidos. Las paradas previstas estarán ubicadas en Abancay, Andahuaylas y Parinacochas.





Evaluación de la infraestructura

Emape informó que las pruebas servirán para comprobar el funcionamiento técnico y operativo de las estaciones. Además, se verificará el desempeño de los principales componentes tecnológicos instalados en el corredor.

La infraestructura forma parte de una propuesta para mejorar la conexión entre distintos puntos de Lima mediante el transporte público. Emape también contempla su articulación con el Metro de Lima y otros sistemas de movilidad para facilitar el intercambio entre los servicios.