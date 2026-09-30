Increíble. Tres agentes policiales y un comisario fueron detenidos acusados de brindar protección a la banda delictiva “Los Apretadores de Tarma”. El operativo se ejecutó en la provincia de Tarma y puso bajo la lupa a cuatro efectivos de la Comisaría Sectorial PNP de Tarma, investigados por su presunta vinculación con una organización dedicada a la extorsión.

La intervención estuvo a cargo del Grupo Especial contra el Crimen de Huancayo (GRECC-HYO), en coordinación con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín y por disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarma. Entre los detenidos figura el comandante PNP David Walter Ramírez Panta, comisario de Tarma, además de los suboficiales Luis Fernando Huaroc Elizarbe, Héctor Palmiro Lirio Chinchay y Jean Dennis Pawelczyk Aguirre.

Según la investigación, ellos brindaban protección a la banda delictiva que habría captado a sus víctimas mediante supuestos contratos de alquiler vehicular e inversiones. Luego, tras apoderarse de vehículos y dinero, los involucrados habrían exigido nuevos pagos para devolver los bienes, recurriendo a amenazas de muerte, mensajes y videos por WhatsApp y armas de fuego.

Uno de los casos investigados corresponde a William Coronel Yantas, quien entre abril y mayo habría entregado su vehículo de placa AXF-209 y S/70 mil por una supuesta inversión. Posteriormente, le habrían exigido S/15 mil y otros S/5 mil para recuperar sus bienes.

La Policía sostiene que los efectivos investigados habrían brindado custodia y cobertura a los presuntos extorsionadores. Las especies incautadas fueron trasladadas a la sede del GRECC-HYO, donde continúan las diligencias. La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades individuales de cada investigado.