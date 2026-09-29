La presidenta Keiko Fujimori cuestionó este martes 29 de septiembre la demora del Congreso en la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que la solicitud lleva cuatro semanas en el Parlamento.

“Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso de la República. Llevan cuatro semanas. Hasta ahora, nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, declaró durante una actividad en Ica.

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La mandataria señaló que el Ejecutivo busca contar con estas herramientas para implementar medidas frente a la criminalidad y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Fujimori sostuvo que la solicitud no debe ser entendida como un asunto partidario, sino como parte de las medidas que el Gobierno plantea para responder a estos problemas.

“Esto no se trata del Gobierno. Se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor a esta lacra, a esta delincuencia”, afirmó.

“El respeto por la democracia no es un signo de debilidad”

La presidenta también se refirió a las declaraciones del jefe del Gabinete, Luis Galarreta, sobre la “paciencia republicana” del Ejecutivo mientras el Parlamento evalúa el pedido.

Fujimori sostuvo que esperar el desarrollo del procedimiento parlamentario y respetar las decisiones del Congreso no constituye una señal de debilidad.

“El tener respeto por la democracia no es un signo de debilidad. Muy por el contrario. Es un respeto a nuestras normas, a nuestras leyes”, manifestó.

La mandataria indicó que el Ejecutivo permanecerá atento a la decisión que adopte el Parlamento.

“Esperemos que estén a la altura de la problemática que atraviesa nuestro país”, agregó.

Gobierno asegura que actuará con o sin facultades

Fujimori afirmó que su Gobierno adoptará medidas contra la delincuencia organizada independientemente de la decisión que tome el Congreso sobre la delegación de facultades.

“Tomaremos todas las medidas necesarias para enfrentar este flagelo. Nos otorguen o no nos otorguen facultades. Todo dentro del marco democrático, por supuesto”, señaló.

Luego añadió: “Aquí el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada”.

Las declaraciones se producen mientras el Ejecutivo mantiene conversaciones con las bancadas para explicar los alcances de la solicitud de facultades legislativas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha señalado que el Gobierno continuará con el diálogo durante el debate parlamentario.

Fujimori destaca prevención ante fenómeno de El Niño

La presidenta brindó estas declaraciones durante una actividad en Ica relacionada con obras de prevención frente a posibles desbordes.

Durante su intervención, destacó la importancia de ejecutar acciones antes, durante y después de una emergencia y recordó su participación en anteriores situaciones de desastre.

“Aprendí a hacer política en la adversidad”, afirmó al referirse al terremoto de Pisco y a las inundaciones registradas anteriormente en Ica.

La prevención frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño es uno de los argumentos planteados por el Ejecutivo para sustentar parte de las facultades solicitadas al Congreso.

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Presidenta anuncia inversión en 500 colegios por año

Durante la misma actividad, Fujimori anunció que su Gobierno prevé intervenir 500 colegios por año durante los próximos cinco años.

“En los próximos cinco años y de cara a la transformación social, tenemos que mejorar la calidad de la enseñanza”, señaló.

La mandataria también anunció la implementación de interconectividad satelital en los centros educativos, con el objetivo de ampliar la conectividad desde julio de 2027.

Asimismo, mencionó la creación de una escuela para directores como parte de las medidas que plantea su administración para el sector Educación.

Los detalles sobre presupuesto, cronograma, instituciones beneficiadas y ejecución de estos anuncios deberán ser precisados por los sectores correspondientes.

Fujimori evita pronunciamiento partidario sobre elecciones

La presidenta también fue consultada por las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 4 de octubre.

Fujimori evitó emitir un pronunciamiento partidario y aseguró que trabajará con las autoridades regionales y municipales que resulten elegidas independientemente de su organización política.

“Yo trabajaré con cada uno de ellos, con los que sean elegidos, no importa de qué color político sean”, sostuvo.