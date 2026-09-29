El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, llegó este martes 29 de septiembre al Congreso de la República para sostener una reunión de trabajo con la bancada de Ahora Nación sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

El encuentro busca explicar los alcances de la solicitud que plantea autorizar al Gobierno a legislar durante 120 días calendario en diversas materias.

“La prioridad es clara: fortalecer la seguridad, reducir los riesgos frente al fenómeno El Niño y generar mejores condiciones de bienestar para los peruanos”, señaló la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de su cuenta en X.

Galarreta ya había sustentado la solicitud ante la Comisión de Constitución el pasado 9 de septiembre. En aquella sesión, diputados de distintas bancadas solicitaron al Ejecutivo mayor precisión y delimitación de las materias incluidas en el pedido.

🇵🇪 #PCMInforma | El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acompañado por integrantes de su gabinete, sostiene una reunión de trabajo con la bancada Ahora Nación para explicar los alcances del pedido de delegación de facultades legislativas. pic.twitter.com/UVttBokvUQ — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 29, 2026

Seis ministros acompañan al jefe del Gabinete

El presidente del Consejo de Ministros llegó acompañado por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; Economía y Finanzas, Elmer Cuba; Interior, César Astudillo; y Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

También participan los titulares de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y de la Producción, Juan Carlos Requejo.

La reunión se desarrolla en una jornada clave para la solicitud del Ejecutivo, debido a que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados tiene programado iniciar este martes la presentación y debate del predictamen correspondiente.

Comisión de Constitución debate pedido de facultades

La Comisión de Constitución convocó sesiones para este martes 29 de septiembre, desde las 3:00 p.m., y el miércoles 30, desde las 9:00 a.m. Ambas se desarrollarán en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

El pedido está contenido en la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD y solicita que el Ejecutivo pueda legislar durante 120 días calendario. De acuerdo con información oficial del Congreso, comprende ocho materias que desarrollan un total de 66 ítems.

Entre los asuntos comprendidos se encuentran legislación penal, seguridad ciudadana, orden interno, migración, micro y pequeñas empresas, materia laboral, actividades productivas, recursos hídricos, energía, gestión ambiental, régimen tributario, modernización del Estado, vivienda y saneamiento, entre otros.

Predictamen plantea no aprobar solicitud del Ejecutivo

El debate se produce, además, en medio de discrepancias sobre el alcance de las facultades solicitadas.

El predictamen que será sometido a discusión en la Comisión de Constitución recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido del Ejecutivo. El documento cuestiona, entre otros aspectos, la amplitud de las materias incluidas en la solicitud.

Durante las semanas previas también se registraron posiciones diferentes dentro de las comisiones de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría aprobó una opinión favorable para otorgar facultades en materias específicas.

La Comisión de Constitución deberá debatir el predictamen antes de que continúe el procedimiento parlamentario correspondiente.