La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó dos denuncias de oficio contra los diputados de Juntos por el Perú (JP) Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino Casavilca.

En el caso de Pérez Mallqui, la denuncia responde a la presunta agresión a su expareja, hecho que motivó su detención en julio de 2026. El grupo dispuso que sea reservada para evitar revictimizar a la denunciante.

Respecto de Palomino Casavilca, la denuncia es por el presunto pedido de dinero a trabajadores de su despacho para financiar bienes. La legisladora negó responsabilidad y afirmó que se sometería a las investigaciones.

Además, Ética aprobó investigar a Milagros Santana (Buen Gobierno) por amenazar con acciones legales a periodistas que difundieron una gresca que protagonizó tras estacionarse en un lugar prohibido.