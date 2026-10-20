El canciller Carlos Espá acudió a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para informar sobre los avances y resultados de la política exterior peruana. En su intervención, también abordó la situación de los ciudadanos peruanos reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Según detalló, la Cancillería recibió 430 reportes de familiares y logró verificar 344 casos: 25 corresponden a personas fallecidas, 187 a desaparecidas, 132 que permanecen en servicio activo y cuatro que se encuentran como prisioneros de guerra en territorio ucraniano.

Espá explicó que el reclutamiento se llevó a cabo en el Perú mediante intermediarios que financiaron los viajes a Europa y facilitaron la firma de contratos militares redactados en idiomas extranjeros. Además, señaló que las autoridades rusas reportaron la incorporación de 459 ciudadanos peruanos a sus fuerzas armadas. Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuó con las gestiones consulares para recabar información oficial sobre los casos aún pendientes.

Durante la sesión, el canciller explicó los alcances del mecanismo multilateral Escudo de las Américas, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori el pasado 10 de septiembre, al amparo del artículo 118 de la Constitución Política. Espá precisó que la participación del Perú junto con otros 15 países de la región respondió a una decisión soberana de cooperación política estratégica, que no generó compromisos jurídicos, implicó una cesión de soberanía ni modificó la legislación nacional.

Ante la comisión parlamentaria, Espá aseguró que la iniciativa no contempla operaciones militares conjuntas ni permite el ingreso de tropas o fuerzas extranjeras al territorio peruano. En ese sentido, señaló que el acuerdo, respaldado mediante una declaración política firmada el 22 de septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, está orientado al intercambio de inteligencia financiera, la cooperación tecnológica en las fronteras y el fortalecimiento de la ciberseguridad para combatir el crimen organizado transnacional.

En la parte final de su presentación, Carlos Espá informó sobre los preparativos para la visita apostólica del papa León XIV, prevista del 11 al 16 de noviembre. El ministro indicó que la Cancillería adjudicó las licitaciones prioritarias para el evento, con el fin de garantizar el suministro eléctrico, la infraestructura técnica, los sistemas multimedia y el equipamiento necesario en los lugares donde se alojará la comitiva vaticana.

Además, anunció que una delegación de avanzada de la Santa Sede llegará entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre para evaluar los recorridos terrestres y aéreos del papamóvil, los protocolos de atención médica ante emergencias, las medidas de seguridad e inteligencia y los mecanismos de acreditación para la prensa internacional. En tanto, el Gobierno peruano mantuvo el cronograma de preparativos establecido, pese a las inquietudes expresadas sobre el estado de salud del pontífice.