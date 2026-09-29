La violencia criminal volvió a dejar víctimas mortales en distintos puntos de Lima. Los ataques ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes y tuvieron como víctimas a un colectivero, un mototaxista y un animador de cumbia.

Atentado

Pedro Herrera Veloz, un colectivero de nacionalidad venezolana, fue asesinado la madrugada del lunes en el paradero Primera de Pro, ubicado en la Panamericana Norte, Los Olivos.

De acuerdo con la Fiscalía, sujetos en proceso de identificación incendiaron la miniván mientras Herrera descansaba en su interior.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de extorsión con subsecuente muerte.

El fiscal provincial Dimas Lázaro llegó al lugar, dirigió los peritajes de Criminalística y dispuso el levantamiento del cadáver. Posteriormente, ordenó su traslado a la Morgue Central de Lima.

Asimismo, la Fiscalía dispuso que la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional reciba las declaraciones de familiares y testigos, además de recabar el protocolo de necropsia, registros de cámaras de seguridad y pericias criminalísticas.

Los transportistas de la zona denunciaron que desde comienzos del año son víctimas de extorsión. Señalaron que una banda identificada como “Los Mexicanos” les exige el pago de 40 soles semanales para permitirles trabajar.

Los cobros serían coordinados mediante un grupo de Whatsapp y realizados mediante un único código QR.

Las amenazas, según los conductores, se intensificaron las últimas semanas. Hace aproximadamente dos meses los presuntos extorsionadores habrían advertido que asesinarían a uno de ellos, si no cumplían con los pagos.

Mientras avanzan las investigaciones por el asesinato del colectivero, la Policía desarticuló una facción vinculada a la mencionada organización criminal.

De otro lado, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), mediante la División de Investigación de Robos (Divinrob), capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes de “Los Desterrados del Cono”, quienes operarían en la ruta Lima-Chorrillos.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), los intervenidos exigían pagos diarios de 8 soles por automóvil y 10 soles por miniván a cambio de permitirles trabajar. Además, imponían multas de 70 soles a quienes no cumplían con los pagos.

Durante el operativo se incautaron tres celulares, dinero en efectivo y una miniván. La Policía identificó, hasta el momento, a 55 transportistas agraviados.

El caso continúa en investigación para determinar el nivel de participación de los detenidos y establecer si existen otros integrantes de la organización.

A balazos

La noche del domingo, Angelo Reyes Aldazabal fue asesinado mientras trabajaba como mototaxista en la avenida Chacra Cerro, en Comas. El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran que Reyes circulaba en su mototaxi cuando se cruzó con una motocicleta en la que viajaban dos sujetos. El vehículo se detuvo y uno de los ocupantes descendió para dispararle, mientras la víctima no dejaba de avanzar.

El atacante volvió a subir a la moto y siguió a Reyes para continuar disparándole. El mototaxista fue trasladado al Hospital Sergio Bernales, pero murió debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía y peritos de Criminalística acudieron a la escena. En el lugar fueron encontrados al menos 12 casquillos de bala.

Un tercer crimen ocurrió en la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima. Marco Antonio Vílchez Arapa, animador e integrante de Los Reales de la Cumbia, fue asesinado de 10 disparos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:00 a.m. de ayer, cuando el artista salía de una presentación.

Según las primeras versiones, Vílchez habría intentado intervenir en una gresca entre dos personas y, en esas circunstancias, otro hombre le disparó. Vecinos y familiares acudieron al lugar luego de escuchar los tiros y encontraron al artista sin vida.

La Policía acordonó la zona y personal de Criminalística comenzó las pesquisas.