El líder del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, convocó a senadores y diputados de su bancada para reunirse hoy, a la 5:00 p. m., tras criticar la adhesión de los parlamentarios a la moción de censura impulsada por Juntos por el Perú (JP) contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Tensión

Belmont aseguró que los ha citado por su posición sobre la salida de un titular de cartera.

“Siempre lo dije, se necesitan seis meses para sacar un ministro (...) Tú no puedes sacar un ministro al mes, destruyes un plan”, declaró en RPP.

Sin embargo, cuatro de sus diputados han firmado el documento para la salida de Astudillo, quien lleva un poco más de dos meses en el cargo.

Ellos son Raúl Camargo, Heber López, Luis Masco e, incluso, el vocero de la bancada, Víctor Piñán.

Para Belmont, el proceder de sus legisladores es una “traición” y advirtió consecuencias al respecto.

“Nosotros somos un partido que el que traiciona se va, aunque me quede con uno”, aseveró.

El dirigente de Obras recordó el apoyo que tuvieron en las Elecciones Generales de 2026 y que podría perderse si lo traicionan.

“Eso lo saben porque firmaron un acta, un papel de compromiso, que hay una locomotora y hay vagones. Ellos están sentados en los vagones representando la camiseta peruana”, refirió.

No obstante, el pasado viernes, Piñán informó a Correo que 10 de los 14 diputados de Obras apoyarán la moción en la Cámara Baja y prefirió mantener en reserva sus nombres.

“Todavía lo estamos manejando a nivel de colegas de bancada, nada más (...) don Ricardo (Belmont) está a favor de que se realice una censura porque el señor no ha cumplido con lo que se le exige”, afirmó entonces.

Análisis

El politólogo Alejandro Mejía explicó que estas diferencias reflejan falta de cohesión.

“Que hayan firmado un acta solo reafirma que es un partido que concentra más invitados, sin ninguna formación partidaria, ni arraigo ideológico”, opinó.