La Municipalidad Provincial de Pisco viene preparando la segunda rendición de cuentas correspondiente al 2026, actividad en la que se dará a conocer a la población el balance de las principales acciones desarrolladas por la gestión municipal durante los últimos meses.

Avance en gestión

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, informó sobre los preparativos durante una reunión de trabajo con su equipo municipal, en la que se revisaron los detalles del próximo encuentro con la ciudadanía.

La actividad estará dirigida a las organizaciones vecinales y a la población en general, quienes podrán conocer información relacionada con el trabajo ejecutado por la comuna provincial y los avances registrados durante este periodo.

Desde la municipalidad se viene convocando a los representantes de los sectores organizados y a los vecinos de Pisco a participar en esta jornada, cuyo propósito será exponer los resultados de la gestión y brindar información sobre las acciones desarrolladas en los últimos meses.

Cabe señalar que, la segunda audiencia pública de rendición de cuentas de la Municipalidad Provincial de Pisco se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026 a partir de las 4:00 de la tarde, en el auditorio del palacio municipal de Pisco.

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