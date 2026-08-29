Con la colocación simbólica de la primera piedra, la Municipalidad Provincial de Pisco dio inicio a la ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la avenida Los Libertadores, en el distrito de Paracas. La intervención busca transformar el ingreso a El Chaco y fortalecer la infraestructura de uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

“Pisco Ciudad Turística”

La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, quien explicó que la obra cuenta con un monto contractual de S/8 648 349 y tendrá un plazo de ejecución de 180 días calendario.

El proyecto contempla la intervención de más de 16 mil metros cuadrados de superficie, con trabajos de recapeo y nuevas carpetas asfálticas, además de labores de parchado, construcción de sardineles, gibas de concreto y señalización horizontal y vertical.

En el componente peatonal se ejecutarán pisos de concreto estampado de diferentes colores, pisos de terrazo, elementos decorativos alusivos a la flora y fauna, rampas, muros de contención y gradas.

Asimismo, se instalará nuevo equipamiento urbano, que incluye jardineras, bancas, pérgolas, tachos de basura y barandas metálicas, con el objetivo de generar un entorno más ordenado y atractivo para residentes y turistas. La intervención también considera la instalación de 97 reflectores solares LED, más de 125 metros cuadrados de baldosas podotáctiles y 84 esculturas y bolardos metálicos.

Como parte del mejoramiento urbano, se contempla el sembrado de más de 1 000 metros cuadrados de césped, además de la incorporación de jacarandas, tres palmeras y 73 plantas de tipo buganvilla.

El proyecto incluye también trabajos en los sistemas de agua potable y alcantarillado. Se instalarán más de 318 metros de redes de agua potable, cuatro conexiones domiciliarias, más de 321 metros de redes de alcantarillado, cinco buzones y cuatro conexiones domiciliarias de alcantarillado.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre el óvalo de ingreso principal a El Chaco y el óvalo Iquique, un sector considerado estratégico para el acceso al circuito turístico de Paracas.

El alcalde provincial Pedro Fuentes, también sostuvo que la intervención forma parte de la estrategia denominada “Pisco Ciudad Turística”, mediante la cual la Municipalidad Provincial busca desarrollar proyectos de infraestructura en distintos puntos de la provincia para fortalecer el circuito turístico y dinamizar la economía local.

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