Pisco se prepara para celebrar una nueva edición de su Semana Turística con una programación que combinará actividades culturales, gastronómicas y espectáculos musicales. La edición número 59 fue presentada oficialmente y tendrá como escenario distintos puntos de la provincia entre el 29 de agosto y el 7 de setiembre.

Tradición y cultura

El lanzamiento se realizó en las instalaciones del Gobierno Regional de Ica y contó con la participación del gobernador regional Jorge Hurtado, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, y la actual Miss Pisco, Katherine Elías Tello.

La programación comenzará el sábado 29 de agosto con la elección y coronación de Miss Pisco 2026, prevista en la Plaza de Armas. Al día siguiente se desarrollará la feria gastronómica “Sabor a Pisco”, acompañada de un espectáculo criollo.

El lunes 31 de agosto se realizará el concurso de conocimientos “Los que más saben de Pisco”, mientras que el 1 y 2 de setiembre se presentará la exposición fotográfica “Pisco Antiguo”.

La agenda continuará el miércoles 3 de setiembre con una velada sinfónica en la Plaza de Armas. Posteriormente, los días 4 y 5 de setiembre estarán dedicados a la danza y el folclore, con la participación de academias y agrupaciones artísticas.

Las actividades principales llegarán el 6 y 7 de setiembre con dos jornadas de espectáculos musicales en el Parque Zonal de Pisco. Entre los artistas anunciados figuran Corazón Serrano y Armonía 10 de Piura, quienes serán parte de la programación de las fechas centrales.

Durante la presentación también se realizó un reconocimiento al gobernador regional Jorge Hurtado. El alcalde Pedro Fuentes le entregó una distinción honorífica de alcaldía por el respaldo brindado a la provincia y un obsequio conmemorativo.

Con diez días de actividades, la Semana Turística busca poner en agenda las expresiones culturales, gastronómicas y artísticas de Pisco, además de convocar a visitantes durante las celebraciones.

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