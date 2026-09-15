Lluvias de moderada a fuerte intensidad, además de granizo y nevadas, se esperan en diferentes zonas de Arequipa, desde hoy hasta mañana miércoles 16 de setiembre, según el aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). El pronóstico alcanza a sectores de las provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión, Arequipa y Caravelí.

En las zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar existe posibilidad de granizo, mientras que las localidades que superan los 3,800 metros de altitud podrían soportar nevadas.

La lluvia y las precipitaciones sólidas no llegarían solas. SENAMHI advierte que también podrían presentarse descargas eléctricas y vientos cercanas a los 40 kilómetros por hora, condiciones que podrían complicar el tránsito y las actividades al aire libre, especialmente en las zonas altas.

Ante este panorama, SENAMHI mantiene una alerta naranja, debido a que las condiciones meteorológicas previstas pueden representar peligro en algunos distritos de las seis provincias arequipeñas comprendidas en el aviso.

La recomendación para la población es mantenerse atenta a la evolución del clima y asumir precauciones, principalmente quienes deban desplazarse por carreteras de zonas altas o realizar actividades al aire libre.