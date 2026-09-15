El candidato a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó que participará en el próximo debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pese a los cuestionamientos surgidos en torno a su postulación.
En diálogo con Canal N, López Aliaga indicó que solicitó formalmente participar en el encuentro y expresó su disposición a asistir.
“Me encanta el debate”, afirmó al ser consultado sobre su presencia en la actividad electoral.
El candidato defendió la legalidad de su postulación y sostuvo que la legislación contempla la posibilidad de que un primer regidor asuma la alcaldía en determinadas circunstancias.
También cuestionó que se busque interpretar o modificar las normas específicamente por su candidatura. “Entonces, no van a legislar con nombres propios”, señaló.
López Aliaga evitó adelantar qué ocurriría después de las elecciones y remarcó que primero deberá conseguir el respaldo de los electores.
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