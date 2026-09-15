El pleno del Senado evaluará este miércoles 16 de septiembre la solicitud para autorizar el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Estados Unidos. El pedido contempla su salida del Perú entre el 21 y 25 de septiembre, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones del organismo internacional.

La solicitud corresponde al Proyecto de Resolución Legislativa 8, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado previamente por el Consejo de Ministros. La Junta de Portavoces acordó que los senadores que participen en el debate tendrán un minuto para fijar posición y no podrán ser interrumpidos.

¿Qué actividades realizaría la mandataria?

Durante su permanencia en Estados Unidos, la presidenta tiene previsto participar en el Debate General de la Asamblea General de la ONU y sostener reuniones con jefes de Estado y autoridades internacionales. Su agenda también incluye encuentros con inversionistas y actividades organizadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y Americas Society/Council of the Americas.

Fujimori señaló que busca aprovechar la visita para promover inversiones y fortalecer contactos internacionales. Además, adelantó que su participación en el debate general estaría programada para el primer día de sesiones, mientras que las jornadas siguientes estarán destinadas a otras reuniones.

La mandataria también confirmó que recibió una invitación de Donald Trump para participar en una cena protocolar junto a otros jefes de Estado durante la semana de actividades de la ONU. Su asistencia dependerá de que el Senado apruebe previamente la autorización para salir del territorio nacional.

“Espero tener la posibilidad de saludarlo”, señaló al referirse a la invitación recibida.





¿Quién asumirá su cargo durante el viaje?

Durante la ausencia de la presidenta, el despacho presidencial quedaría a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Esta disposición forma parte del pedido de autorización presentado ante el Senado para permitir la salida de Fujimori del territorio nacional.

Como parte de la agenda de la sesión, el pleno del Senado también analizará el informe que recomienda ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Este punto será tratado junto con la solicitud de viaje de la mandataria.