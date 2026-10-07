El químico francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai fueron galardonados este miércoles 7 de octubre con el Premio Nobel de Química 2026 por sus investigaciones sobre moléculas que existen en formas especulares y por sus aportes a la síntesis orgánica asimétrica.

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el premio a ambos investigadores “por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”.

Sus trabajos ayudaron a comprender cómo una reacción química puede favorecer la producción de una de las dos formas especulares de una molécula, un proceso con aplicaciones importantes en la fabricación de medicamentos.

¿Qué son las moléculas quirales?

Algunas moléculas pueden existir en dos formas que son imágenes especulares entre sí, de manera similar a una mano derecha y una izquierda. Aunque se parecen, no pueden superponerse perfectamente.

Estas moléculas reciben el nombre de quirales, mientras que cada una de sus dos formas se denomina enantiómero.

La diferencia puede ser crucial en biología y farmacología porque dos enantiómeros de una misma sustancia pueden interactuar de manera distinta con proteínas, enzimas y receptores del organismo.

La vida presenta además una marcada preferencia por determinadas formas moleculares. Por ejemplo, las proteínas están formadas principalmente por aminoácidos de una sola configuración, un fenómeno relacionado con la llamada homoquiralidad.

El aporte de Henri Kagan

Kagan, de 95 años, demostró que determinados procesos químicos podían amplificar una pequeña diferencia inicial entre las dos formas de una molécula.

Sus investigaciones sobre los denominados efectos no lineales permitieron entender cómo una reacción asimétrica podía generar un exceso mucho mayor de uno de los enantiómeros de lo que previamente se consideraba posible.

Este principio se convirtió en una herramienta importante para los químicos que buscan producir moléculas con una configuración específica.

Sus aportes han tenido aplicaciones en el desarrollo de fármacos, fragancias, aromas y nuevos materiales.

Kenso Soai y una reacción que se amplifica a sí misma

Kenso Soai, de 76 años, dio otro paso decisivo en la década de 1990 al desarrollar una reacción en la que el propio producto actúa como catalizador para producir más moléculas de su misma configuración.

Este proceso, conocido como autocatálisis asimétrica o reacción de Soai, puede amplificar una diferencia inicialmente diminuta hasta producir predominantemente una sola de las dos formas especulares.

El trabajo ofreció una explicación experimental de cómo pequeños desequilibrios moleculares pueden crecer mediante una reacción química y desembocar en una fuerte preferencia por una configuración determinada.

¿Qué relación tiene el descubrimiento con los medicamentos?

Controlar qué enantiómero se produce es especialmente importante en la industria farmacéutica.

Aunque dos moléculas quirales tengan la misma composición química, su orientación espacial puede hacer que interactúen de manera distinta con estructuras biológicas.

Por ello, la síntesis asimétrica permite producir de manera más selectiva la variante molecular que se busca utilizar en un medicamento y limitar la presencia de otras formas no deseadas.

El Comité Nobel destacó que las investigaciones de Kagan y Soai resultaron determinantes para el desarrollo de reacciones empleadas en la producción farmacéutica.

Un misterio químico estudiado durante más de un siglo

La preferencia de los organismos vivos por una determinada orientación molecular ha intrigado a los científicos durante generaciones.

“Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico que se remonta a más de un siglo: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad”, afirmó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, durante el anuncio del premio.

Los estudios de ambos investigadores no establecen por sí solos el origen definitivo de la homoquiralidad de la vida, pero muestran mecanismos químicos capaces de generar y amplificar una preferencia por una de las dos configuraciones moleculares.

Kagan y Soai compartirán 12 millones de coronas suecas

Henri Kagan es profesor emérito de la Universidad Paris-Saclay, mientras que Kenso Soai desarrolla su actividad académica en la Tokyo University of Science.

Los dos científicos compartirán los 12 millones de coronas suecas correspondientes al Nobel de Química 2026, además de recibir una medalla y un diploma.

La ceremonia de entrega se realizará el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.