El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes 5 de octubre el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre de 2026, con lo que pondrá fin anticipadamente a la actual legislatura.

Sánchez informó que convocaría un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales y activar el proceso electoral, después de comunicar la decisión al jefe del Estado.

Sánchez convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre

“Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, señaló Sánchez durante su declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa.

El dirigente socialista sostuvo que busca una mayoría parlamentaria más amplia que le permita continuar con las reformas pendientes durante una eventual nueva legislatura.

Las elecciones estaban previstas inicialmente para 2027, pero el adelanto las sitúa ahora en el domingo 29 de noviembre de 2026. El decreto de convocatoria será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Revés por medidas de vivienda precedió al adelanto electoral

La decisión llega después de que el Gobierno sufriera una derrota en el Congreso con dos reales decretos vinculados a la crisis de la vivienda.

Las iniciativas incluían medidas de protección a inquilinos y restricciones frente a determinados desahucios, pero fueron rechazadas con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

El fracaso parlamentario evidenció las dificultades del Ejecutivo de coalición en minoría para reunir apoyos suficientes en el Congreso.

Crisis de vivienda gana protagonismo en la campaña

El debate sobre vivienda se intensificó en las últimas semanas tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien había residido durante décadas en una vivienda de Madrid.

Su caso provocó movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol, además de protestas en otras ciudades españolas. El sábado 3 de octubre, decenas de miles de personas participaron en una manifestación en Madrid para exigir medidas frente al encarecimiento de la vivienda.

Los colectivos de inquilinos han anunciado que mantendrán las movilizaciones pese a la convocatoria electoral.

PP parte por delante del PSOE en algunos sondeos

Las encuestas recientes muestran un escenario fragmentado y sin una mayoría absoluta clara.

Un sondeo de 40dB. para El País y la Cadena SER situaba al Partido Popular con 31,6%, al PSOE con 27,4% y a Vox con 18,4%. Se trata de una fotografía de intención de voto previa a la campaña y no de una proyección del resultado electoral.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró la convocatoria y afirmó que serán los ciudadanos quienes decidan el rumbo político del país.

España inicia una campaña marcada por vivienda y gobernabilidad

La convocatoria pone fin a una legislatura caracterizada por la necesidad constante del Ejecutivo de negociar apoyos con diferentes fuerzas parlamentarias.

Además de la vivienda, la campaña previsiblemente estará marcada por la economía, la inmigración, los casos judiciales que afectan al entorno político del PSOE y las alianzas necesarias para formar gobierno después de las elecciones.

Los españoles acudirán finalmente a las urnas el 29 de noviembre, cuando elegirán un nuevo Congreso y Senado y se abrirá posteriormente el proceso para la investidura del próximo presidente del Gobierno.