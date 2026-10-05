El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, luego de que ninguno consiguiera superar el 50% de los votos válidos en la primera ronda celebrada este domingo 4 de octubre.

Con el 96,60% del escrutinio, el resultado ya hace matemáticamente inevitable el balotaje entre ambos candidatos, de acuerdo con los datos oficiales difundidos tras la jornada electoral.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) había fijado previamente el 25 de octubre como fecha para una eventual segunda vuelta presidencial.

Flávio Bolsonaro terminó por delante en la primera vuelta

Flávio Bolsonaro encabezó buena parte del conteo y mantuvo la primera posición conforme avanzó la totalización.

Reuters reportó que, con alrededor del 85% de los votos contabilizados, el senador obtenía 48,47%, mientras Lula alcanzaba 43,49%, una diferencia que confirmó la necesidad de una segunda vuelta.

Aunque las encuestas previas habían mostrado una ligera ventaja para Lula, los resultados de la jornada colocaron a Bolsonaro por delante en la primera ronda.

Lula buscará un cuarto mandato

Lula da Silva, de 80 años, intentará mantenerse en el poder y alcanzar un cuarto mandato no consecutivo.

Durante la campaña, el mandatario centró su discurso en la defensa de la democracia, la soberanía nacional, los programas sociales y la reducción de desigualdades.

También cuestionó la influencia de Estados Unidos sobre la política regional y criticó la presión ejercida por la administración de Donald Trump sobre Brasil.

Flávio Bolsonaro consolida su ascenso político

Flávio Bolsonaro, de 45 años, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó a esta elección con un perfil nacional mucho menor que el de Lula, pero logró cerrar la campaña en una disputa muy ajustada.

Su plataforma se concentró en la seguridad ciudadana, la reducción del gasto público, el control fiscal y una relación más cercana con Estados Unidos.

El senador ha intentado proyectar un perfil más moderado que el de su padre, aunque conserva buena parte de la base política bolsonarista.

Segunda vuelta será el 25 de octubre

La legislación electoral brasileña establece que, si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos en primera vuelta, los dos más votados deben competir nuevamente.

El TSE confirmó en su calendario electoral que el segundo turno de las elecciones presidenciales de 2026 se realizará el domingo 25 de octubre.

Esa jornada será decisiva para determinar quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años.

Brasil entra en una nueva fase de campaña

Con el balotaje confirmado, Lula y Bolsonaro tendrán tres semanas para disputar el voto de quienes apoyaron a otros candidatos en primera vuelta.

La campaña volverá a centrarse en temas como costo de vida, seguridad, deuda pública, programas sociales, corrupción, medio ambiente y la relación de Brasil con Estados Unidos.

Ambos candidatos llegan a la segunda vuelta después de una elección marcada por una fuerte polarización política.