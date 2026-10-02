Científicos y figuras internacionales impulsaron la campaña Alerta El Niño para pedir a los gobiernos que adopten medidas de prevención ante el fenómeno previsto para 2026-27. La iniciativa busca que los posibles efectos sean considerados desde ahora en los planes de emergencia y adaptación.

La campaña cuenta con el portal alertaelnino.com, que reúne pronósticos, impactos y respuestas frente al evento climático en distintos países. También incluye una petición para que las autoridades incorporen estos escenarios en sus planes de emergencia y adaptación.

La iniciativa fue creada junto con Yellow Dot Studios, estudio audiovisual sobre cambio climático fundado por el cineasta Adam McKay. Entre los participantes figuran los actores Javier Bardem, Jane Fonda y Mark Ruffalo, además del investigador español Antonio Turiel.

Hoy lanzamos una campaña internacional pilotada por Adam Mckay (el director de "Don't Look Up") junto algunos de los mejores científicos y Spanish Revolution.



Tenemos que hablar de este El Niño. No es una broma. Y no nos estamos preparando en absoluto.

pic.twitter.com/fU63Te4cUv — Juan Bordera🌍🇵🇸 (@JuanBordera) October 1, 2026





Advertencias sobre las temperaturas

Turiel, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advirtió que el fenómeno podría elevar temporalmente la temperatura global y generar efectos en diferentes regiones.

“El Niño nos puede catapultar a 1,8 grados e incluso hay un estudio reciente que dice que hay un 20 % de probabilidades de que lleguemos ya a los 2°”, advirtió.

El investigador también señaló que algunas ciudades del sur de España podrían alcanzar los 50 °C durante el verano. Además, mencionó posibles impactos sobre los cultivos, incendios y tormentas originadas en el Mediterráneo.

En España, los impulsores prevén enviar cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Parlamento Europeo y a los presidentes regionales. El pedido está dirigido a las entidades responsables de emergencias, protección civil, agricultura, agua, salud pública y adaptación climática para que contemplen estos escenarios.