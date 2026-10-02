Científicos y figuras internacionales impulsaron la campaña Alerta El Niño para pedir a los gobiernos que adopten medidas de prevención ante el fenómeno previsto para 2026-27. La iniciativa busca que los posibles efectos sean considerados desde ahora en los planes de emergencia y adaptación.
La campaña cuenta con el portal alertaelnino.com, que reúne pronósticos, impactos y respuestas frente al evento climático en distintos países. También incluye una petición para que las autoridades incorporen estos escenarios en sus planes de emergencia y adaptación.
La iniciativa fue creada junto con Yellow Dot Studios, estudio audiovisual sobre cambio climático fundado por el cineasta Adam McKay. Entre los participantes figuran los actores Javier Bardem, Jane Fonda y Mark Ruffalo, además del investigador español Antonio Turiel.
Advertencias sobre las temperaturas
Turiel, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advirtió que el fenómeno podría elevar temporalmente la temperatura global y generar efectos en diferentes regiones.
“El Niño nos puede catapultar a 1,8 grados e incluso hay un estudio reciente que dice que hay un 20 % de probabilidades de que lleguemos ya a los 2°”, advirtió.
El investigador también señaló que algunas ciudades del sur de España podrían alcanzar los 50 °C durante el verano. Además, mencionó posibles impactos sobre los cultivos, incendios y tormentas originadas en el Mediterráneo.
En España, los impulsores prevén enviar cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Parlamento Europeo y a los presidentes regionales. El pedido está dirigido a las entidades responsables de emergencias, protección civil, agricultura, agua, salud pública y adaptación climática para que contemplen estos escenarios.