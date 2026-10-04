Brasil concluyó este domingo 4 de octubre la votación de la primera vuelta de sus elecciones presidenciales y ahora espera conocer los resultados oficiales de una contienda encabezada por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

Las mesas cerraron a las 17:00, hora de Brasilia, y desde ese momento el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzó la recepción y procesamiento de los boletines de urna enviados desde todo el país.

Brasil inicia la totalización de votos

El TSE informó que los ciudadanos pueden seguir en tiempo real el avance de la totalización mediante su portal oficial de resultados y la aplicación habilitada para dispositivos móviles.

Conforme son transmitidos y procesados los boletines de urna, el sistema permite consultar el número de secciones totalizadas, participación electoral y votación obtenida por cada candidato.

Los datos publicados durante los primeros minutos del conteo son parciales y pueden variar significativamente conforme ingresan resultados de diferentes regiones del país.

Lula busca un cuarto mandato presidencial

Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca alcanzar un cuarto mandato no consecutivo al frente de Brasil.

Durante la jornada electoral, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) reiteró su defensa de la democracia y de la soberanía brasileña, dos de los ejes que marcaron su campaña.

Lula regresó a la Presidencia en enero de 2023 después de derrotar por un estrecho margen a Jair Bolsonaro en los comicios de 2022.

Flávio Bolsonaro intenta llevar a la derecha nuevamente al poder

Su principal rival es Flávio Bolsonaro, de 45 años, senador del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El candidato centró buena parte de su campaña en la seguridad ciudadana, la reducción de impuestos y el control del gasto público.

Tras emitir su voto en Río de Janeiro, sostuvo que Brasil enfrenta problemas relacionados con delincuencia, presión tributaria y violencia contra las mujeres.

Casi 159 millones de brasileños estaban habilitados para votar

Un total de 158.745.463 electores fueron habilitados para participar en las Elecciones Generales de Brasil 2026, según cifras oficiales del TSE.

Además de presidente y vicepresidente, los ciudadanos eligieron gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estatales o distritales.

Brasil utiliza un sistema de urnas electrónicas, lo que permite iniciar la totalización inmediatamente después del cierre de los centros de sufragio.

Encuestas anticipaban una contienda ajustada

Los últimos sondeos difundidos antes de la elección mostraban una disputa estrecha entre Lula y Flávio Bolsonaro.

La medición final de Datafolha situaba a Lula con 45% de los votos válidos y a Bolsonaro con 42%, una diferencia dentro del margen de error.

Las encuestas también apuntaban a la posibilidad de que ninguno de los principales candidatos consiguiera superar el 50% necesario para ganar en primera vuelta.

¿Cuándo habrá segunda vuelta en Brasil?

Para ser elegido presidente en primera vuelta, un candidato debe conseguir más de la mitad de los votos válidos, excluyendo blancos y nulos.

Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos candidatos con mayor votación volverán a enfrentarse el domingo 25 de octubre de 2026.

La confirmación de un eventual balotaje dependerá de los resultados oficiales que publique el Tribunal Superior Electoral.

Una elección marcada por dos proyectos políticos distintos

La elección vuelve a reflejar la polarización que ha caracterizado la política brasileña durante los últimos años.

Lula ha centrado su propuesta en programas sociales, protección ambiental y soberanía nacional, mientras Flávio Bolsonaro ha planteado medidas de seguridad más estrictas, austeridad fiscal y un mayor acercamiento político a Estados Unidos.

Durante la campaña también estuvieron presentes temas como el costo de vida, la deuda pública, la seguridad, la corrupción y el futuro de la Amazonía.

Con las urnas cerradas, la atención está ahora puesta en el avance de la totalización que determinará si Brasil define a su próximo presidente este domingo o deberá acudir nuevamente a las urnas el 25 de octubre.