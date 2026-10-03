Avión ambulancia con seis personas desaparece frente a EE. UU. cuando viajaba de Bermudas a Boston.

Un avión ambulancia operado por la canadiense Latitude Air Ambulance desapareció durante un vuelo entre Bermudas y Boston, Estados Unidos. La aeronave perdió contacto frente a Nantucket, Massachusetts, y la Guardia Costera estadounidense inició un operativo para localizarla.

El Gulfstream G100 llevaba a dos pilotos, dos médicos, un paciente y un familiar, según la empresa operadora. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional L. F. Wade, en Bermudas, y tenía como destino el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Los registros de FlightAware muestran que el aparato descendió de 23 500 a 11 000 pies antes de perder la señal. Un controlador aéreo intentó determinar si la tripulación había declarado una emergencia, pero no recibió una respuesta clara.

✈️🚨 | Revelan nuevos detalles sobre avión desaparecido frente a EEUU | La aeronave, que transportaba a seis personas, se desplomó 3.650 metros antes de perder la señal, según Latitude Air Ambulance, la compañía canadiense propietaria del avión.



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Búsqueda en Nantucket

La Guardia Costera desplegó aeronaves y embarcaciones para rastrear el área donde se interrumpió la comunicación. La Administración Federal de Aviación emitió una alerta de búsqueda y rescate alrededor de la 1:20 a. m.

El Gobierno de Bermudas mantiene contacto con las autoridades estadounidenses debido a la nacionalidad de dos ocupantes. Canadá también sigue el caso, ya que los cuatro integrantes de la tripulación son canadienses.