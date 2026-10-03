Avión ambulancia con seis personas desaparece frente a EE. UU. cuando viajaba de Bermudas a Boston.

Un avión ambulancia operado por la canadiense Latitude Air Ambulance desapareció durante un vuelo entre Bermudas y Boston, Estados Unidos. La aeronave perdió contacto frente a Nantucket, Massachusetts, y la Guardia Costera estadounidense inició un operativo para localizarla.
El Gulfstream G100 llevaba a dos pilotos, dos médicos, un paciente y un familiar, según la empresa operadora. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional L. F. Wade, en Bermudas, y tenía como destino el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.
Los registros de FlightAware muestran que el aparato descendió de 23 500 a 11 000 pies antes de perder la señal. Un controlador aéreo intentó determinar si la tripulación había declarado una emergencia, pero no recibió una respuesta clara.
Búsqueda en Nantucket
La Guardia Costera desplegó aeronaves y embarcaciones para rastrear el área donde se interrumpió la comunicación. La Administración Federal de Aviación emitió una alerta de búsqueda y rescate alrededor de la 1:20 a. m.
El Gobierno de Bermudas mantiene contacto con las autoridades estadounidenses debido a la nacionalidad de dos ocupantes. Canadá también sigue el caso, ya que los cuatro integrantes de la tripulación son canadienses.