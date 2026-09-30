La esquiadora francesa Juliette Willmann murió el martes a los 29 años por una “avalancha en Argentina”, anunció este miércoles la Federación Francesa de Esquí (FFS).

La especialista en freeride y esquí de montaña ganó el Freeride World Qualifier en 2018 y participó en el circuito mundial de Freeride en 2022, destacó la FFS en su texto.

Según la web especializada Ski Chrono, Willmann había viajado a Argentina con su novio y tuvo que ser evacuada de urgencia a un hospital luego de resultar herida en una avalancha.

El presidente de la compañía de guías de montaña de Chamonix, Olivier Greber, confirmó a la AFP el fallecimiento de la deportista.

“Pierre-Idris Mehdi (el novio de Juliette Willmann) se recupera bien, pero está muy afectado anímicamente. Creo que se acababan de casar. Es guía aquí desde hace dos años y forma parte de los jóvenes guías del valle. Creo que se fueron a este viaje a mediados de agosto, pero desconozco los motivos”, apuntó.

Willmann pertenecía a una familia de gran tradición en el esquí francés: su padre Philippe fue entrenador de la selección nacional de esquí alpino y su hermana Alison fue también internacional con el país europeo.