El arquitecto Miguel Ruiz Llanco postula a la alcaldía provincial de Tacna por la organización “País para Todos”, que lleva como símbolo la carretera.

¿Por qué postula a la alcaldía de Tacna?

A través de los años de experiencia en gestión pública me he dado cuenta de que si el líder, la máxima autoridad, no tiene una visión de desarrollo clara, no tiene objetivos planteados, no tiene la toma de decisiones correctas, en realidad la ciudad se sigue quedando estancada y se sigue atrasando y definitivamente como tacneño siento que mi ciudad no avanza desde hace más de 30 años y a mis 40 años con más de 15 años de experiencia creo que tengo la capacidad técnica y sobre todo moral para asumir las riendas de la ciudad y llevarla a un desarrollo sostenible.

¿Cuál considera que es el principal problema que nadie resuelve?

Toda la problemática que presenta Tacna en la actualidad ha sido por la falta de planificación y porque las autoridades aún no toman ese camino de la planificación de la manera correcta, en Tacna siempre se ha hablado del Plan de Desarrollo Urbano, etcétera, pero ninguna autoridad lo ha sabido ejecutar o ha cumplido, eso ha permitido que se den las invasiones, que las áreas verdes desaparezcan, la inseguridad, la falta de servicios básicos; definitivamente involucra todo, eso es lo que ahorita nos está aquejando.

¿Cómo resolvería esos problemas?

Todos se resuelve con criterio y una parte técnica, en realidad la parte técnica ya está dada, es el Plan de Desarrollo Urbano, eso nos marca una ruta de acá a 10 años, incluso el plan de acondicionamiento territorial nos marca a 20 años cuál es la visión de Tacna creciendo de manera ordenada, con un buen equipamiento de servicios, un transporte ordenado, las vías bien definidas y los sectores de la ciudad consolidados; lo único que nos corresponde es trabajar una visión de desarrollo a futuro, cómo queremos recibir nuestro centenario, quiero hacer una gestión dejando los cimientos claros para que Tacna siga desarrollándose.

Un problema es la saturación de rutas por la misma avenidas

Tengo muy claro que tenemos que evaluar la liberación de rutas por la problemática que estamos viviendo actualmente y eso también nos lleva a un trabajo de fiscalización, hay muchísimas empresas que han ofertado una cierta cantidad de buses sin embargo no lo cumplen. Quien administra la ruta es la municipalidad en mérito a ello vamos a fiscalizar, hacer que cumplan un buen servicio y los horarios, por eso la gente se aglomera bastante porque al faltar buses y no cumplir sus horarios la gente viaja totalmente hacinada, vamos a fiscalizar y si tenemos que quitarles la autorización y volver a licitar esas rutas lo vamos a hacer. Ahora con este incremento que pretenden hacer los transportistas definitivamente va a haber un golpe a la economía.

En el tema de mercados ¿qué propone?

Tenemos un proyecto de mejoramiento integral de los principales mercados de Tacna, han sido dejados de lado muchísimo tiempo, no cuentan con infraestructura necesaria para brindar un buen servicio, vamos a hacer un proyecto integral de mejoramiento con miras a la privatización, para que los propios comerciantes lo administren, generen sus propios ingresos, para que la municipalidad deje de cargar con ese peso muy fuerte, cada mes gastamos 450,000 soles en mantenimientoy pago de servicios en los mercados, podemos orientar esos recursos a más obras y generar alternativas de solución, lo haremos en el primer año de gestión.

¿Cómo sera su trabajo con las juntas vecinales?

Nuestras juntas vecinales están muy muy olvidadas durante más de 30 años, los conozco, he conversado con ellos, lo que siempre piden es que los atiendan son los primeros a quienes se les cobra los impuestos pero nunca se les ha retribuido, vamos a trabajar con las 54 juntas vecinales, vamos a destinar el 60% del canon minero por año para mejorar las junta, recuperar sus áreas verdes mejorar, cambiar redes de agua y desagüe, lo haremos por administración directa, ya no habrá contratas que dejen obras botadas, con nuestras obras vamos a brindar trabajo a la población.

Tiene más de 15 años en el sector público

Sí, he trabajado en diferentes instituciones, municipios, eso me ha permitido conocer de cerca la realidad de la ciudad sobre todo su problemática, eso también me lleva a saber cuál es la solución, básicamente vamos a trabajar desde el primer día y sobre todo planteo hacer una gestión de territorio y no una gestión de escritorio, no vamos a esperar que los problemas lleguen a una oficina, vamos a ir a campo y en campo vamos a tomar las verdaderas decisiones para mejorar la calidad de vida de la gente.

Perfil del candidato

Miguel Alberto Ruiz Llanco creció en la urbanización Bolognesi, estudió en los colegios San Ignacio de Loyola y Gregorio Albarracín y en la UPT, consiguió su primera gerencia a los 26 años, laboró como coordinador de proyectos en el GORE, fue jefe de supervisión en Ite y Locumba, gerente de infraestructura y obras en Inclán, Calana, Jorge Basadre e Ite; y gerente de desarrollo urbano en Gregorio Albarracín y la MPT.