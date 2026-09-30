Los planes de gobierno de las nueve candidaturas al Gobierno Regional de Ica plantean problemas recurrentes como la falta de agua, inseguridad, brechas en salud y educación, deficiencias viales y vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Sin embargo, también existen diferencias en la extensión y el nivel de desarrollo de los documentos presentados.

Planes de gobierno

A medida que se acerca la elección del próximo gobernador regional de Ica para el periodo 2027–2030, los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas se convierten en uno de los documentos que permiten conocer cuáles son los principales problemas que cada candidatura identifica y qué aspectos considera prioritarios para la región.

Uno de los aspectos que llama la atención es la extensión de algunos documentos, que buena parte de su contenido está destinado a describir antecedentes y características generales de la región. Esto abre la discusión sobre cuánto espacio de estos documentos está destinado al diagnóstico y cuánto a desarrollar propuestas concretas para los próximos cuatro años.

En la provincia de Ica, los documentos identifican como uno de los principales problemas la escasez del recurso hídrico y la sobreexplotación del acuífero de Ica. A ello se suma el crecimiento urbano desordenado, el déficit de infraestructura hospitalaria, la congestión vehicular, el incremento de la inseguridad ciudadana y la necesidad de ampliar la cobertura de servicios básicos.

Javier Cornejo Ventura, de Renovación Popular

El candidato plantea una visión de Ica como una región moderna, productiva, competitiva y solidaria hacia el año 2030. Su propuesta busca fortalecer actividades como la agricultura, pesca, turismo, minería e industria, además de promover la inversión, la innovación y la generación de empleo.

En educación, propone implementar mediante ICA TEC una plataforma regional para identificar y realizar seguimiento al talento estudiantil, facilitando el acceso a becas, orientación vocacional, preparación académica y universidades e institutos para estudiantes destacados de cuarto y quinto de secundaria.

En seguridad ciudadana, el plan contempla un sistema regional de videovigilancia con cámaras interconectadas, tecnología de reconocimiento y monitoreo en tiempo real, bajo programas denominados “Ica Segura” o “Región sin Fronteras”.

En salud, Cornejo propone crear e implementar una Casa Regional de Salud Mental, orientada a la atención psicológica, prevención de adicciones, violencia familiar y problemas emocionales. Asimismo, plantea gestionar la creación de un Hospital Especializado Oncológico para Ica. En transporte e infraestructura vial propone un Plan Maestro Vial Regional y la gestión de bypass, intercambios viales y otras obras para descongestionar puntos críticos de las principales ciudades.

Uno de los principales ejes de su propuesta está relacionado con el agua y la agricultura. Plantea una política integral de afianzamiento hídrico que incluya presas, reservorios, sistemas de recarga de acuíferos y obras de conducción, mencionando proyectos como El Tambo, Tiraxi, La Polvareda y Caballo Pampa.

Alonso Navarro Cabanillas de Acción Popular

En salud, propone actualizar los Cuadros para Asignación de Personal (CAP) de los hospitales y redes de salud de la región para buscar una atención más oportuna y eficiente. Entre sus principales planteamientos figura además la reestructuración y formalización del área de Oncología del Hospital Regional de Ica, como paso hacia la creación de un Hospital Oncológico Regional.

En el ámbito social, propone la construcción de una casa refugio para mujeres víctimas de violencia, la reapertura del Comedor Nacional en Ica y su implementación en las demás provincias. También plantea promover la creación de asilos y albergues para adultos mayores en situación de extrema necesidad. En seguridad ciudadana, el plan incorpora acciones relacionadas con la lucha contra las drogas, frente al incremento de delitos que el documento identifica como una de las principales problemáticas de la región.

Para el desarrollo económico y generación de oportunidades laborales, Navarro Cabanillas plantea buscar financiamiento y cofinanciar grandes proyectos hídricos destinados a mejorar la captación de agua en distintos puntos de Ica. También propone establecer convenios con ONG e instituciones nacionales o extranjeras para facilitar el acceso de los agricultores a mejores semillas. Su plan incluye además propuestas dirigidas al turismo, las MYPES y la pesca, mientras que para el sector industrial plantea impulsar condiciones para la creación de parques tecnológicos cercanos a los muelles marítimos y puertos de Marcona, Pisco y Chincha.

En otros ejes, el candidato plantea la defensa de los límites territoriales de Ica, incluyendo los límites con Cañete y Arequipa, además de un programa de arborización para mejorar la calidad del aire y generar áreas de esparcimiento.

José Gutiérrez Aures de Alianza Electoral Venceremos

Plantea como visión que, al año 2030, Ica sea una región integrada, sostenible y competitiva. En el ámbito cultural y turístico, el plan propone implementar un plan de manejo cultural integrado para las Líneas de Nasca y la Cultura Paracas, además de crear un Centro Regional de Cultura Afroperuana en Chincha. También plantea fortalecer la Ruta del Pisco mediante la articulación de productores, museos y actividades turísticas, incorporar contenidos culturales iqueños en el 100 % de las instituciones educativas y promover festivales y mercados culturales en las cinco provincias.

Para el desarrollo económico, crear un fondo regional de apoyo para las MYPES de Ica. También propone promover un clúster turístico que articule Nasca, Paracas y Huacachina, buscando integrar estos principales destinos dentro de una oferta regional.

En materia de empleo, Gutiérrez Aures plantea crear un Observatorio Regional Laboral de Ica para monitorear las condiciones de trabajo y promover convenios con empresas agroindustriales orientados a la formalización laboral y el respeto de los derechos de los trabajadores.

Uno de los principales ejes está relacionado con el agua y la transparencia. El plan propone implementar un Plan Regional de Gestión Sostenible del Acuífero Ica-Villacurí, en coordinación con ANA y ALA, promover tecnologías de riego eficiente y una reconversión productiva hacia cultivos de menor demanda hídrica. Asimismo, plantea fortalecer la gestión de la Reserva Nacional de Paracas junto con SERNANP y las comunidades locales. En gestión pública, propone crear la plataforma digital “Ica Transparente”, con acceso en tiempo real a contratos y ejecución presupuestal.

César Carranza Falla de Alianza Para el Progreso

En educación, el plan sostiene que existe una situación crítica y plantea como uno de los puntos centrales la necesidad de “devolverle la autoridad al profesor en el aula”, bajo la consideración de que los gobiernos regionales aplican las políticas públicas educativas, pero estas son definidas a nivel nacional.

En materia de transporte, Carranza Falla plantea construir una carretera alternativa que permita evitar el tránsito por el valle de Ica. La propuesta contempla iniciar el recorrido a la altura de Pozo Santo o la estación de pesaje, continuar por el oeste y volver a conectarse con la Panamericana Sur al sur de Ocucaje. El plan menciona como antecedente el proyecto CUI 2393366, denominado “Mejoramiento y ampliación de la carretera PE-1S tramo Guadalupe-Ica-desvío Ocucaje”, que comprende los distritos de Ica, Santiago y Ocucaje.

Uno de los principales ejes del documento es el agua. El candidato plantea construir represas de almacenamiento en los límites territoriales de Ica, específicamente en el sector de Tiraxi, con un manejo dual destinado al abastecimiento de agua para la ciudad y la agricultura. La propuesta busca permitir la recarga del acuífero de Ica y disponer de agua superficial para riego. Paralelamente, plantea reutilizar agua poblacional para la agricultura mediante plantas de tratamiento de aguas residuales, proponiendo incluso dos PTAR, ubicadas en la parte alta y media del valle para ampliar la cobertura.

En salud e infraestructura hídrica, el plan plantea evaluar las alternativas técnicas y financieras antes de definir la ubicación de un hospital para atender a la población de Nasca, ante las propuestas existentes entre Marcona y Nasca. Asimismo, propone culminar la Represa de Los Loros.

Miguel Ángel Elías Ávalos de Fuerza Popular

En materia de seguridad ciudadana, el plan propone la construcción e implementación de un Laboratorio de Criminalística Regional. También plantea incrementar el patrullaje motorizado y aéreo mediante drones, incorporando tecnología GPS y cámaras de reconocimiento facial para fortalecer la capacidad de respuesta y el monitoreo en tiempo real.

En el sector salud, una de las principales propuestas es la construcción de un Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, destinado al tratamiento y prevención del cáncer. El documento incorpora esta propuesta como parte de las acciones planteadas para fortalecer la atención especializada de salud en la región.

Para el transporte y conectividad, el plan plantea la construcción de vías de evitamiento en las principales provincias de Ica. Asimismo, propone impulsar la operatividad comercial completa del Aeropuerto de Pisco, con el objetivo de habilitarlo para recibir vuelos comerciales regulares y convertirlo, según la propuesta, en un hub alterno para la macroregión sur.

En el ámbito económico y productivo, plantea gestionar ante el Gobierno Central proyectos piloto de energía solar y eólica para Ica, además de crear un Fondo de Valor Agregado Rural que permita transformar excedentes agrícolas en productos de mayor duración, como conservas, harinas y alimentos deshidratados. También propone modernizar integralmente los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, incorporando cadenas de frío, servicios sanitarios, tratamiento de residuos y mejores accesos logísticos.

Juan Mendoza Uribe de Somos Perú

Su propuesta contempla hospitales con tecnología moderna y profesionales de distintas especialidades, con el objetivo de ampliar la atención especializada en Ica y reducir la necesidad de que los pacientes tengan que trasladarse a Lima.

En salud materno-infantil, plantea implementar áreas exclusivas para madres gestantes y niños, además de potencializar un hospital materno infantil exclusivo para la región en la ciudad de Ica, tomando como referencia al actual Hospital Santa María del Socorro. También propone contar con una cámara hiperbárica operativa para atender casos de descompresión de pescadores buzos y su utilización en otras enfermedades.

En materia de transporte, el plan señala que la ciudad de Ica necesita ordenar el tránsito y plantea acelerar las gestiones ante el MTC y Provías Nacional para la construcción de tres bypass: en la avenida Arenales, en el óvalo del estadio Picasso Peratta y en el óvalo de la Urb. Puente Blanco, sobre la Panamericana Sur.

Uno de los principales ejes está relacionado con el recurso hídrico. Para la cuenca del río Pisco, plantea culminar los estudios y ejecutar la construcción de cuatro presas: Iscaycocha y Ccollpa, en Castrovirreyna, y Salinas e Itanacancha, en Huaytará, mediante convenios con los municipios de Pisco, Castrovirreyna y Huaytará, la Junta de Usuarios de Pisco y la ANA, con una capacidad proyectada de almacenamiento de 90 millones de metros cúbicos. Para la cuenca Tambo-Santiago-Ica propone la construcción de la presa Tambo, con estudios concluidos y una capacidad prevista de 55 millones de metros cúbicos.

En educación, deporte y desarrollo social, Mendoza Uribe plantea entregar una laptop a cada profesor de la región para apoyar el trabajo pedagógico.

Víctor Llacsa Saravia del PPC

En salud, propone implementar una Logística Sanitaria Especializada y Descentralizada, mediante la reestructuración de la cadena de frío y del sistema de adquisiciones de la DIRESA. El objetivo planteado es enfrentar el desabastecimiento de medicamentos esenciales y mejorar los mecanismos de distribución y provisión de insumos para los establecimientos de salud de la región.

Para enfrentar la inseguridad ciudadana, el plan plantea una estrategia basada en evidencia y analítica criminal, con énfasis en los delitos de extorsión y sicariato. La propuesta contempla utilizar la interoperabilidad tecnológica entre las comisarías de Chincha, Pisco e Ica, buscando mejorar el intercambio de información y la capacidad de respuesta frente a estos delitos.

En materia de agua y agricultura, Llacsa Saravia propone destrabar administrativamente y ejecutar las obras del Sistema Hídrico Choclococha, incluyendo el Canal de Ingahuasi y las Presas Cochas, mediante recursos del Ejecutivo y Canon Regional. Según el plan, estas obras permitirían estabilizar el caudal del río Ica y garantizar el recurso hídrico para los agricultores tradicionales. En turismo, plantea consolidar un corredor turístico seguro e integrado mediante la formalización y certificación de los operadores turísticos de la región.

Finalmente, en infraestructura y conectividad, el candidato propone ejecutar pasos a desnivel (bypass) y viaductos elevados en los principales puntos de intersección con la Carretera Panamericana Sur a su paso por Chincha, Pisco e Ica. Esta propuesta forma parte de un eje de infraestructura de conectividad intermodal y logística de carga planteado en su plan de gobierno.

Nohemí Alderete Fernández de Podemos Perú

En su plan de gobierno regional bajo el lema “Orden, Desarrollo y Bienestar para Todos”, la candidata plantea convertir a la región en un territorio ordenado, seguro y próspero hacia el año 2030.

En materia de seguridad y fiscalización, propone incorporar 200 unidades móviles para toda la región, equipadas con sistemas de comunicación e identificación de personas y vehículos, destinadas al patrullaje integrado con los gobiernos regionales. A ello suma la ejecución de 192 acciones de fiscalización preventiva y control, además de 48 campañas de difusión y sensibilización sobre las ordenanzas regionales durante los cuatro años de gestión.

El plan también contempla metas vinculadas al desarrollo económico y la inversión pública. Alderete Fernández plantea gestionar 120 proyectos de inversión pública. Asimismo, propone capacitar a 1,000 emprendedores e incorporar a 1,500 emprendedores al Registro, junto con la construcción y modernización de 20 sistemas de transporte integral e inteligente.

En el ámbito ambiental y de gestión del territorio, la candidata plantea implementar un área de conservación regional autosostenible y ejecutar 10 proyectos de drenaje pluvial y mitigación de riesgos. Estas propuestas se complementan con iniciativas sociales, educativas y de bienestar, entre ellas el otorgamiento de 1,000 becas y beneficios sociales para actividades educativas, culturales y deportivas durante el periodo de gobierno.

Otro de los componentes de su propuesta está dirigido a la protección y bienestar animal y a la atención de la primera infancia. El plan contempla realizar 12,000 atenciones veterinarias, esterilizar 4,000 mascotas e implementar un Centro Veterinario y un Albergue durante la gestión. Asimismo, propone crear un Centro de Desarrollo Infantil.

Javier Gallegos Barrientos de Progresemos

El plan plantea la instalación de plantas desalinizadoras privadas bajo un modelo similar al utilizado por la Mina Cerro Lindo, con la finalidad de atender zonas consideradas críticas para la actividad agrícola, como Villacurí. A esta propuesta se suma la construcción de represas en las microcuencas de los ríos San Juan, en Chincha, Pisco e Ica, además de reservorios de laminación en las partes altas para regular los caudales durante periodos de lluvias intensas.

En materia de transporte, Gallegos plantea la construcción de bypasses en puntos críticos de Chincha, Pisco e Ica, buscando separar el tránsito local del transporte interprovincial que circula por la Panamericana Sur. También propone consolidar la Vía de Evitamiento de Ica, en el tramo El Álamo–Guadalupe, con la culminación del tramo de aproximadamente 7 kilómetros, concebido para descongestionar el centro de la ciudad. El plan incorpora además la construcción y mejoramiento de carreteras de acceso hacia las zonas altoandinas.

En seguridad ciudadana, la propuesta establece como meta reducir en 40 % la percepción de inseguridad y fortalecer el trabajo de las juntas vecinales. El documento también plantea la reposición de equipamiento biomédico y la construcción de albergues para víctimas de violencia, como parte de las acciones previstas para el periodo 2027-2030.

En educación y empleo, el candidato propone establecer convenios con universidades para promover el primer empleo y plantea la expansión de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en cada provincia de la región. En conjunto, el plan concentra sus principales propuestas en la seguridad hídrica, infraestructura vial, prevención de riesgos, seguridad ciudadana, atención a víctimas de violencia y generación de oportunidades para jóvenes.

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