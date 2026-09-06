La carrera por el Gobierno Regional de Ica tendrá este miércoles 9 de setiembre uno de sus primeros grandes escenarios públicos. Nueve candidatos se enfrentarán en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y responder ante una ciudadanía que empieza a definir sus preferencias rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Nueve candidatos

El encuentro se realizará desde las 6:00 de la tarde en el auditorio del Colegio Médico de Ica y permitirá conocer las posiciones de los principales postulantes que actualmente figuran en el portal Voto Informado del JNE.

Los candidatos registrados son Alonso Alberto Navarro Cabanillas (ex presidente regional de Ica), José Arturo Gutiérrez Aures, César Antonio Carranza Falla (ex alcalde provincial de Chincha), Miguel Ángel Elías Ávalos (ex congresista de la República), Juan Enrique Mendoza Uribe (ex alcalde provincial de Pisco), Víctor Leonel Llacsa Saravia, Noemí Miriam Alderete Fernández, Javier Gallegos Barrientos (ex gobernador regional de Ica) y Javier Hermógenes Cornejo Ventura (ex alcalde provincial de Ica (transitorio).

El encuentro será una oportunidad para que los candidatos expongan sus planes de gobierno y confronten sus propuestas frente a temas que marcarán el futuro de la región. Salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, agricultura, turismo, empleo y desarrollo económico son algunos de los asuntos que concentran la atención de los electores iqueños y que forman parte de los principales desafíos que deberá afrontar la próxima gestión regional.

Más allá de los discursos de campaña, el debate permitirá a los ciudadanos comparar propuestas, conocer posiciones y evaluar la capacidad de respuesta de quienes buscan dirigir la región.

La organización del debate ya entró en su etapa final. Representantes de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Partido Popular Cristiano, Progresemos y Renovación Popular participaron en la jornada de coordinación convocada por el programa Voto Informado del JNE.

Durante esta reunión se establecieron aspectos fundamentales como la metodología, el horario y el escenario del debate. También se realizó el sorteo de las duplas y ternas que intervendrán durante el encuentro.

El debate forma parte del cronograma nacional de actividades programadas por el JNE entre el 8 y el 19 de setiembre, con el objetivo de generar espacios para la exposición y confrontación de ideas entre los candidatos.

La jornada será difundida mediante los canales habilitados por el organismo electoral, incluyendo el portal Voto Informado y sus plataformas digitales, además de los medios de transmisión disponibles en la región.

Con nueve candidatos en carrera, el escenario está listo. Este miércoles, Ica tendrá frente a frente a quienes aspiran a conducir los destinos de la región, en una jornada que permitirá a los electores conocer algo más que nombres y rostros: sus propuestas, prioridades y respuestas frente a los problemas que enfrenta Ica.

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