En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales – ERM 2026 la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó la instalación de las sedes distritales y puntos de servicio ubicado en los centros poblados de Chincha. La labor será de brindar capacitación y orientación a los electores, miembros de mesa y demás actores del proceso electoral que se desarrollará el próximo 4 de octubre.

Capacitación 20 y 27 de setiembre

Las oficinas instaladas en puntos estratégicos también permitirán acercar información electoral a la población que elegirá a las autoridades regionales y municipales que iniciarán gestión a partir del 1 de enero del año siguiente. Las sedes estarán bajo la responsabilidad de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE Chincha, encargada de organizar y ejecutar las ERM en la circunscripción de las provincias de Chincha y Pisco.

Según información oficial los domingos 20 y 27 de setiembre se realizarán jornadas de masivas de capacitación dirigida a los ciudadanos que ejercerán el rol de miembros de mesa en los más de 110 locales de votación. En estas sesiones, ellos recibirán orientación sobre las funciones y procedimientos que deberán de cumplir de acuerdo al cargo que corresponda durante la jornada electoral.

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