El defensor Alec Deneumostier no continuará en el FBC Melgar luego de no renovar su contrato con el equipo rojinegro. El futbolista anunció su despedida a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento al club, a la hinchada y, especialmente, a Arequipa, ciudad en la que creció como deportista y a la que considera su segundo hogar.

“Me abrieron las puertas y me hicieron sentir un arequipeño más”, escribió el jugador, quien recordó que llegó a la Ciudad Blanca cuando era poco más que un adolescente. En su mensaje también hizo referencia a una frase con la que expresó su identificación con la región: “Un arequipeño nace donde le da la gana, y yo me siento uno más”.

El futbolista peruano de ascendencia belga llegó a Melgar en 2018 y, durante su paso por el equipo, compartió vestuario con distintos jugadores y trabajó con varios comandos técnicos. En su despedida agradeció a sus compañeros, dirigentes, trabajadores, utileros, médicos y nutricionistas, además de destacar el respaldo de los hinchas, a quienes reconoció por acompañar al equipo dentro y fuera de Arequipa.

El futbolista también recordó los cambios que tuvo la institución durante estos años. Señaló que, cuando llegó, el equipo entrenaba en canchas de tierra alquiladas, mientras que ahora cuenta con un centro de alto rendimiento. Por ello, dijo sentirse orgulloso de haber sido parte de la historia y del crecimiento del club.

“Fue mi casa por tanto tiempo”, expresó al despedirse de Melgar y de la ciudad. Finalmente, aseguró que siempre les deseará lo mejor al pueblo arequipeño y al equipo rojinegro, y que guardará un lugar especial para los colores sangre y luto.

El jugador también tuvo participación en las selecciones juveniles del Perú. Integró la Sub-18, con la que disputó la Copa Mitad del Mundo de 2017, y la Sub-20, con la que participó en el Campeonato Sudamericano de 2019.

La salida de Deneumostier podría no ser la única en el plantel rojinegro. Trascendió que otros futbolistas también estarían en la misma situación contractual, aunque hasta el momento no se han precisado sus nombres.