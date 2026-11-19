El litoral del sur peruano registrará oleajes anómalos del 19 al 22 de noviembre, fenómeno que podría afectar las actividades pesqueras y representar un riesgo para las personas que acuden a las playas.

La alerta fue emitida por la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, que advirtió que las zonas más expuestas serán las playas abiertas y semiabiertas, así como las caletas.

Ante esta situación, se recomendó a los pescadores y propietarios de embarcaciones asegurar sus botes y mantenerlos anclados en los muelles para evitar que sean arrastrados por el movimiento del mar.

Asimismo, se exhortó a los bañistas a respetar los avisos de alerta, evitar ingresar a zonas profundas y mantenerse alejados del mar cuando las condiciones representen un peligro.

Las autoridades piden a la población tomar precauciones durante estos días para evitar accidentes y proteger las embarcaciones y actividades que se desarrollan en el litoral.