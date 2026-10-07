La Organización Mundial de la Salud publicó sus primeras guías globales para el manejo de la obesidad infantil y adolescente. En 2024, 170 millones de menores de 5 a 19 años vivían con obesidad.
La Organización Mundial de la Salud publicó sus primeras guías globales para el manejo de la obesidad infantil y adolescente. En 2024, 170 millones de menores de 5 a 19 años vivían con obesidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este miércoles 7 de octubre nuevas recomendaciones para el tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes, ante el aumento sostenido de esta enfermedad a escala mundial.

Las guías establecen que los niños de 0 a 9 años no deben recibir medicamentos contra la obesidad, someterse a cirugía bariátrica ni utilizar dispositivos para bajar de peso como parte de su tratamiento.

En su lugar, la OMS recomienda intervenciones estructuradas relacionadas con alimentación, actividad física y cambios de comportamiento, aplicadas de manera individual o como parte de programas integrales.

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Obesidad infantil pasó del 2% al 8% desde 1990

La nueva orientación se publica en un contexto de fuerte incremento de la obesidad entre niños y adolescentes.

Según la OMS, en 2024 alrededor de 170 millones de personas de entre 5 y 19 años vivían con obesidad, frente a 31 millones en 1990.

La prevalencia en ese grupo de edad se cuadruplicó durante ese periodo, al pasar de 2% en 1990 a 8% en 2024. Además, unos 400 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años presentaban sobrepeso en 2024.

¿Qué recomienda la OMS para menores de 10 años?

Para los niños de hasta 9 años, la OMS prioriza tratamientos no farmacológicos y centrados en el entorno familiar.

Las recomendaciones incluyen intervenciones sobre alimentación, actividad física, reducción del sedentarismo, sueño y cambios de conducta. También contempla herramientas digitales bajo supervisión de padres o cuidadores.

La organización señala que el manejo de la obesidad infantil debe realizarse desde un enfoque integral de atención primaria y adaptarse a las necesidades de cada niño y su familia.

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Medicamentos para adolescentes solo bajo determinadas condiciones

Para los adolescentes de 10 a 19 años, la posición de la OMS es diferente.

Los medicamentos aprobados para el tratamiento de la obesidad pueden considerarse cuando un programa multimodal supervisado, que incluya cambios de alimentación, actividad física y comportamiento, no haya logrado los resultados esperados.

Esto significa que el tratamiento farmacológico no se plantea como primera medida, sino como parte de un abordaje médico integral y bajo evaluación profesional.

Entre los tratamientos actualmente utilizados contra la obesidad se encuentran fármacos relacionados con las terapias GLP-1, que actúan sobre mecanismos asociados con la glucosa, el apetito y la sensación de saciedad.

En diciembre de 2025, la OMS emitió una recomendación condicional para el uso a largo plazo de terapias GLP-1 en adultos con obesidad, dentro de programas integrales que también incluyan alimentación saludable y actividad física.

Cirugía bariátrica solo para casos severos en adolescentes

La cirugía bariátrica tampoco está recomendada para niños menores de 10 años.

En adolescentes de 10 a 19 años, la OMS señala que este procedimiento puede considerarse únicamente bajo condiciones estrictas y en casos de obesidad severa.

La cirugía bariátrica comprende procedimientos que modifican el estómago o el aparato digestivo con el objetivo de contribuir a la pérdida de peso y mejorar determinadas complicaciones asociadas a la obesidad.

OMS considera la obesidad una enfermedad crónica

La OMS define la obesidad como una enfermedad crónica y con posibilidad de recaídas, relacionada con una interacción compleja de factores biológicos, ambientales, sociales y conductuales.

La organización advierte que sus efectos pueden aparecer desde edades tempranas y aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles, entre ellas diabetes tipo 2 y patologías cardiovasculares.

También señala que niños y adolescentes con obesidad pueden enfrentar estigmatización, discriminación y acoso, por lo que recomienda que el tratamiento evite enfoques culpabilizadores y se centre en la salud y el bienestar.

Datos clave

  • Fecha de las nuevas guías: 7 de octubre de 2026.
  • Organismo: Organización Mundial de la Salud.
  • Niños de 0 a 9 años: no se recomiendan medicamentos, cirugía bariátrica ni dispositivos para perder peso.
  • Adolescentes de 10 a 19 años: los medicamentos pueden considerarse bajo supervisión cuando las intervenciones multimodales no logren resultados suficientes.
  • Cirugía bariátrica en adolescentes: solo puede considerarse bajo condiciones estrictas en casos de obesidad severa.
  • Obesidad entre 5 y 19 años en 1990: 2%.
  • Obesidad entre 5 y 19 años en 2024: 8%.
  • Menores de 5 a 19 años con obesidad en 2024: 170 millones.
  • Menores de 5 a 19 años con sobrepeso en 2024: alrededor de 400 millones.

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