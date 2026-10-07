La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este miércoles 7 de octubre nuevas recomendaciones para el tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes, ante el aumento sostenido de esta enfermedad a escala mundial.

Las guías establecen que los niños de 0 a 9 años no deben recibir medicamentos contra la obesidad, someterse a cirugía bariátrica ni utilizar dispositivos para bajar de peso como parte de su tratamiento.

En su lugar, la OMS recomienda intervenciones estructuradas relacionadas con alimentación, actividad física y cambios de comportamiento, aplicadas de manera individual o como parte de programas integrales.

Obesidad infantil pasó del 2% al 8% desde 1990

La nueva orientación se publica en un contexto de fuerte incremento de la obesidad entre niños y adolescentes.

Según la OMS, en 2024 alrededor de 170 millones de personas de entre 5 y 19 años vivían con obesidad, frente a 31 millones en 1990.

La prevalencia en ese grupo de edad se cuadruplicó durante ese periodo, al pasar de 2% en 1990 a 8% en 2024. Además, unos 400 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años presentaban sobrepeso en 2024.

¿Qué recomienda la OMS para menores de 10 años?

Para los niños de hasta 9 años, la OMS prioriza tratamientos no farmacológicos y centrados en el entorno familiar.

Las recomendaciones incluyen intervenciones sobre alimentación, actividad física, reducción del sedentarismo, sueño y cambios de conducta. También contempla herramientas digitales bajo supervisión de padres o cuidadores.

La organización señala que el manejo de la obesidad infantil debe realizarse desde un enfoque integral de atención primaria y adaptarse a las necesidades de cada niño y su familia.

Medicamentos para adolescentes solo bajo determinadas condiciones

Para los adolescentes de 10 a 19 años, la posición de la OMS es diferente.

Los medicamentos aprobados para el tratamiento de la obesidad pueden considerarse cuando un programa multimodal supervisado, que incluya cambios de alimentación, actividad física y comportamiento, no haya logrado los resultados esperados.

Esto significa que el tratamiento farmacológico no se plantea como primera medida, sino como parte de un abordaje médico integral y bajo evaluación profesional.

Entre los tratamientos actualmente utilizados contra la obesidad se encuentran fármacos relacionados con las terapias GLP-1, que actúan sobre mecanismos asociados con la glucosa, el apetito y la sensación de saciedad.

En diciembre de 2025, la OMS emitió una recomendación condicional para el uso a largo plazo de terapias GLP-1 en adultos con obesidad, dentro de programas integrales que también incluyan alimentación saludable y actividad física.

Cirugía bariátrica solo para casos severos en adolescentes

La cirugía bariátrica tampoco está recomendada para niños menores de 10 años.

En adolescentes de 10 a 19 años, la OMS señala que este procedimiento puede considerarse únicamente bajo condiciones estrictas y en casos de obesidad severa.

La cirugía bariátrica comprende procedimientos que modifican el estómago o el aparato digestivo con el objetivo de contribuir a la pérdida de peso y mejorar determinadas complicaciones asociadas a la obesidad.

OMS considera la obesidad una enfermedad crónica

La OMS define la obesidad como una enfermedad crónica y con posibilidad de recaídas, relacionada con una interacción compleja de factores biológicos, ambientales, sociales y conductuales.

La organización advierte que sus efectos pueden aparecer desde edades tempranas y aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles, entre ellas diabetes tipo 2 y patologías cardiovasculares.

También señala que niños y adolescentes con obesidad pueden enfrentar estigmatización, discriminación y acoso, por lo que recomienda que el tratamiento evite enfoques culpabilizadores y se centre en la salud y el bienestar.

Datos clave

Fecha de las nuevas guías: 7 de octubre de 2026.

7 de octubre de 2026. Organismo: Organización Mundial de la Salud.

Organización Mundial de la Salud. Niños de 0 a 9 años: no se recomiendan medicamentos, cirugía bariátrica ni dispositivos para perder peso.

no se recomiendan medicamentos, cirugía bariátrica ni dispositivos para perder peso. Adolescentes de 10 a 19 años: los medicamentos pueden considerarse bajo supervisión cuando las intervenciones multimodales no logren resultados suficientes.

los medicamentos pueden considerarse bajo supervisión cuando las intervenciones multimodales no logren resultados suficientes. Cirugía bariátrica en adolescentes: solo puede considerarse bajo condiciones estrictas en casos de obesidad severa.

solo puede considerarse bajo condiciones estrictas en casos de obesidad severa. Obesidad entre 5 y 19 años en 1990: 2%.

2%. Obesidad entre 5 y 19 años en 2024: 8%.

8%. Menores de 5 a 19 años con obesidad en 2024: 170 millones.

170 millones. Menores de 5 a 19 años con sobrepeso en 2024: alrededor de 400 millones.