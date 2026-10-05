El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), publicó un proyecto de decreto supremo que propone incorporar la ketamina al listado de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria en el Perú

La medida busca reforzar el control y la trazabilidad del medicamento a lo largo de toda su cadena de suministro, que comprende importación, fabricación, distribución, almacenamiento, prescripción y dispensación.

Ketamina estaría sujeta a receta retenida

La propuesta establece que, si la modificación es aprobada, la dispensación de ketamina requerirá receta retenida, lo que permitiría aumentar el control sobre su uso y reducir el riesgo de desvío hacia fines no médicos.

Lida Hildebrandt, directora general de la Digemid, señaló que incorporar esta sustancia al régimen de fiscalización reforzaría la capacidad del Estado para controlar su trazabilidad y adecuar el marco regulatorio a estándares internacionales.

“Incorporar la ketamina como sustancia sujeta a fiscalización permitirá reforzar su control y trazabilidad en toda la cadena”, señaló la funcionaria.

Proyecto también propone retirar la naloxona del listado de control

El proyecto contempla además retirar la naloxona de la lista de sustancias sometidas a fiscalización, con el objetivo de facilitar su acceso para los usos sanitarios correspondientes.

La iniciativa modifica las Listas IV B y VI del Anexo N.° 2 del Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 023-2001-SA.

Propuesta estará 90 días en consulta pública

La iniciativa fue publicada para recibir aportes y permanecerá en consulta pública durante 90 días calendario.

Durante ese periodo, entidades públicas, organizaciones privadas y ciudadanos podrán enviar comentarios, observaciones y recomendaciones antes de la aprobación definitiva del decreto.

Por ello, la exigencia de receta retenida todavía no está vigente como consecuencia de este proyecto: depende de que la modificación normativa sea aprobada.

¿Para qué se utiliza la ketamina?

La ketamina es un medicamento empleado principalmente como anestésico en el ámbito hospitalario. También figura en documentos oficiales de Digemid dentro de medicamentos de uso anestésico.

El Minsa advierte que su consumo fuera de supervisión médica puede generar riesgos de abuso, tolerancia y dependencia, además de alteraciones cognitivas y afectivas y afecciones graves del sistema urinario cuando existe un uso indebido y sostenido.

Minsa busca evitar el desvío hacia usos ilícitos

El objetivo de la propuesta es que la ketamina continúe disponible para los pacientes que la requieren, pero bajo mecanismos más estrictos de seguimiento.

La fiscalización permitiría a Digemid supervisar su recorrido desde que ingresa o se fabrica en el país hasta que finalmente es prescrita y dispensada en los establecimientos autorizados.