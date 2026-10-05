Fernando Pool Orihuela Rojas saca ventaja en la elección regional. El “boca de urna” de Datum difundido tras el cierre de las votaciones lo ubica en el primer lugar con 32,1%, seguido por Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso, con 25,2%, y Dimas Aliaga, de Renovación Popular, con 16,4%. Si esta tendencia se confirma en el cómputo oficial y el porcentaje se mantiene por encima del 30% de los votos válidos, Orihuela asumiría nuevamente el Gobierno Regional de Junín sin necesidad de una segunda vuelta.

Además, con corte a las 10:30 de la noche, hora en que la ONPE reportaba mil 134 actas contabilizadas de un total de 3.680, equivalente al 30.815 %. Otras 2,537 actas, menos del 70%, permanecían pendientes; mientras que, cinco actas estaban consideradas para ser enviadas al Jurado Electoral Especial.

En este primer avance oficial, Podemos Perú registra 30, 320%, mientras Alianza para el Progreso alcanza 27,417%. En tercer lugar aparece Renovación Popular con 16, 855%, cifras que confirmarían los resultados del boca de urna.

El resultado tiene un componente particular: no se trata de un rostro nuevo en el Gobierno Regional. Médico de profesión, Orihuela, de 44 años, ya ocupó el cargo entre 2019 y 2022. Llegó a la gobernación como vicegobernador de la fórmula de Perú Libre encabezada por Vladimir Cerrón y asumió el despacho regional luego de la suspensión de Cerrón. Ahora regresa al poder regional bajo la camiseta de Podemos Perú.

Previas a su elección

Fernando Orihuela comenzó la jornada electoral acompañado de los candidatos con los que buscó articular una propuesta política común para la región. El candidato al Gobierno Regional de Junín llegó al comedor popular Señor de Huanca, en Chilca, junto al postulante a la alcaldía provincial de Huancayo, Emerson Nolasco, y los candidatos distritales Héctor Melgar, de El Tambo, y Abraham Carrasco, de Chilca.

Durante el encuentro, el candidato regional destacó la coordinación entre los postulantes y sostuvo que la propuesta que presentan para Junín se viene trabajando desde hace cuatro años. Según explicó, el objetivo es articular el Gobierno Regional con las municipalidades provinciales y distritales para desarrollar una gestión coordinada.

Orihuela señaló que esta articulación tendría como una de sus prioridades el cierre de brechas sociales y la atención de las poblaciones más vulnerables. El planteamiento fue presentado como uno de los ejes de la campaña de Podemos Perú, que buscó mostrar candidaturas vinculadas entre sí para los diferentes niveles de gobierno.

Virtuales alcaldes

El flash de Datum dejó otro resultado relevante para Podemos Perú: Emerson Nolasco Delgado alcanza el 32,6% en la elección para la Municipalidad Provincial de Huancayo y ya es, aparentemente, el alcalde electo que asumirá funciones el próximo año.

Sin embargo, este resutado todavía debe ser confirmado por los resultados oficiales de la ONPE.

De otro lado, el partido Podemos Perú, tendría otro ganador y sería Héctor Melgar Salazar ( Barbachita) quien se convierte en el virtual alcalde del distrito de El Tambo. Ayer, el postulante a la alcaldía tambina también acudió a visitar la tumba de su padre, el exalcalde de El tambo, Herctor Melgar Lazo.

Hoy se espera un pronunciamiento de las virtuales autoridades que deben iniciar el proceso de transferencia para asumir funciones el 1 de enero de 2027.